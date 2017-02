Raiders empfangen Patriots in Mexiko

Mittwoch, 01.02.2017

Commissioner Roger Goodell erklärte während einer Pressekonferenz vor Super Bowl LI in Houston am Mittwoch, dass die Raiders ein Heimspiel für den Auftritt im Estadio Azteca abgeben werden. Die Raiders hatten bereits in der abgelaufenen Saison ein Spiel in Mexiko gegen die Houston Texans bestritten.

Das Monday Night Game am 21. November im mit 76.473 Zuschauern ausverkauften Haus gewannen sie gegen die Texaner mit 27:20. Für die Patriots wird es der erste Regular-Season-Auftritt in Mexiko sein. 1998 bestritten sie immerhin ein Preseason-Spiel im südlichen Nachbarland der USA.

"Die Raiders sind begeistert, ins Estadio Azteca zurückzukehren und die National Football League einmal mehr auf internationaler Bühne zu repräsentieren", gab Raiders-Eigner Mark Davis zu verstehen: "Wir haben gewaltige Unterstützung von der Raider Nation in Mexiko im Jahr 2016 genossen und freuen uns darauf, diese großartige Begeisterung erneut zu erleben."

Der NFL-Spielplan im Überblick