Der alljährliche Mut der Verzweiflung

Freitag, 28.04.2017

Top-Prospect, Ablauf und Co.: So funktioniert der Draft 2017

Es schien fast, als könnte es in diesem Jahr tatsächlich passieren - ein Draft ohne verzweifelten Run auf die Quarterbacks. Zu groß das Defense-Talent in der Spitze, vor allem aber zu unvorhersehbar die Quarterback-Draft-Klasse. Allesamt Projekte, die über kurz oder lang aufgebaut werden müssen und aktuell durch die Bank weg noch unterschiedliche, aber deutliche Schwächen in ihrem Spiel haben.

Die erste Runde im Recap: QB-Jagd, Kellerkinder, Emotionen

Vereinfacht gesagt: Kein Andrew Luck oder Jameis Winston eben. Immerhin gab es viel mehr Gerüchte über Teams, die angeblich nach unten traden wollten, als andersherum. Die von Verzweiflung und Hoffnung auf den Franchise-Retter angetriebene Jagd auf die Quarterbacks deutete sich eher auf die späten Runden an.

Historische Quarterback-Jagd

Doch natürlich kam es ganz anders, und das in Windeseile. Bereits den zweiten Pick erkauften sich die Bears teuer und holten Mitchell Trubisky - keine zwei Monate, nachdem sie Mike Glennon verpflichtet haben, den man jetzt wohl aus den langfristigen Plänen Chicagos getrost ausklammern kann.

Es folgten die Trades der Kansas City Chiefs (von 27 auf 10) sowie der Houston Texans (von 25 auf 12), um sich Patrick Mahomes beziehungsweise Deshaun Watson zu sichern. Ebenfalls zu hohen Kosten, und auch hier sprechen wir von Quarterbacks, die in meinen Augen keine sofortigen NFL-Starter sind. Wir haben damit den ersten Draft in der modernen Draft-Ära seit 1967, in dem drei Teams in der ersten Runde nach oben getradet haben, um sich einen Quarterback zu holen.

Soviel also zu der Einschätzung vor dem Draft.

Eine Position außer Konkurrenz

Auch ich hatte die Quarterback-Klasse im Vorfeld ausführlich studiert, länger als jede andere Positionsgruppe. Herausgekommen war ich mit einem Quarterback, den ich vom Wert her gegen Ende der ersten Runde eingeschätzt habe (Patrick Mahomes) sowie zwei Mitte der zweiten Runde (Mitchell Trubisky, Deshaun Watson), gefolgt schließlich von DeShone Kizer Ende der zweiten Runde. Und damit bin ich nicht alleine, zahlreiche Experten und Draft-Gurus haben keinen Quarterback in der Top-5 gesehen, geschweige denn drei in den ersten zwölf Picks.

Alle Draft-Picks der ersten Runde © getty 1/33 Die erste Runde des NFL-Drafts 2017 ist vorbei - und sie hatte es in sich! Trades, irre Quarterback-Picks und allerlei Überraschungen. SPOX präsentiert die 32 Top-Picks im diesjährigen Draft /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette.html © getty 2/33 1. Cleveland Browns: Myles Garrett, DE, Texas A&M /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=2.html © getty 3/33 2. Chicago Bears (Trade mit den 49ers): Mitchell Trubisky, QB, North Carolina /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=3.html © getty 4/33 3. San Francisco 49ers (Trade mit den Bears): Solomon Thomas, DE/DT, Stanford /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=4.html © getty 5/33 4. Jacksonville Jaguars: Leonard Fournette, RB, LSU /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=5.html © getty 6/33 5. Tennessee Titans (von den Los Angeles Rams): Corey Davis, WR, Western Michigan /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=6.html © getty 7/33 6. New York Jets: Jamal Adams, S, LSU /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=7.html © getty 8/33 7. Los Angeles Chargers: Mike Williams, WR, Clemson /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=8.html © getty 9/33 8. Carolina Panthers: Christian McCaffrey, RB, Stanford /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=9.html © getty 10/33 9. Cincinnati Bengals: John Ross, WR, Washington /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=10.html © getty 11/33 10. Kansas City Chiefs (Trade mit den Bills): Patrick Mahomes, QB, Texas Tech /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=11.html © getty 12/33 11. New Orleans Saints: Marshon Lattimore, CB, Ohio State /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=12.html © getty 13/33 12. Houston Texans (von den Browns über die Eagles): Deshaun Watson, QB, Clemson /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=13.html © getty 14/33 13. Arizona Cardinals: Haason Reddick, LB, Temple /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=14.html © getty 15/33 14. Philadelphia Eagles (von den Minnesota Vikings): Derek Barnett, DE, Tennessee /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=15.html © getty 16/33 15. Indianapolis Colts: Malik Hooker, FS, Ohio State /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=16.html © getty 17/33 16. Baltimore Ravens: Marlon Humphrey, CB, Alabama /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=17.html © getty 18/33 17. Washington Redskins: Jonathan Allen, DL, Alabama /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=18.html © getty 19/33 18. Tennessee Titans: Adoree' Jackson, CB, USC /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=19.html © getty 20/33 19. Tampa Bay Buccaneers: O.J. Howard, TE, Alabama /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=20.html © getty 21/33 20. Denver Broncos: Garett Bolles, OT, Utah /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=21.html © getty 22/33 21. Detroit Lions: Jarrad Davis, LB, Florida /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=22.html © getty 23/33 22. Miami Dolphins: Charles Harris, DE, Missouri /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=23.html © getty 24/33 23. New York Giants: Evan Engram, TE, Ole Miss /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=24.html © getty 25/33 24. Oakland Raiders: Gareon Conley, CB, Ohio State /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=25.html © getty 26/33 25. Cleveland Browns (Trade mit den Texans): Jabrill Peppers, DB/LB, Michigan /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=26.html © getty 27/33 26. Atlanta Falcons (Trade mit Seattle): Takkarist McKinley, DE, UCLA /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=27.html © getty 28/33 27. Buffalo Bills (Trade mit den Chiefs): Tre'Davious White, CB, LSU /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=28.html © getty 29/33 28. Dallas Cowboys: Taco Charlton, DE, Michigan /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=29.html © getty 30/33 29. Cleveland Browns (Trade mit den Packers): David Njoku, TE, Miami /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=30.html © getty 31/33 30. Pittsburgh Steelers: T.J. Watt, OLB, Wisconsin /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=31.html © getty 32/33 31. San Francisco 49ers (von den Seahawks über die Falcons): Reuben Foster, LB, Alabama /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=32.html © getty 33/33 32. New Orleans Saints (von den New England Patriots): Ryan Ramczyk, OT, Wisconsin /de/sport/ussport/nfl/1704/diashows/draft-erste-runde-picks-uebersicht/garrett-trubisky-browns-seahawks-cowboys-fournette,seite=33.html

Allein, mit Tape-Analyse, Logik und sachlicher Argumentation ist dieses Phänomen nicht zu greifen, und diese erste Draft-Runde hat es einmal mehr gezeigt: Quarterbacks spielen in der Draft-Bewertung und im Draft selbst außer Konkurrenz.

Die Position ist so wichtig und spielerisch derart dominant, dass Teams zu nicht für möglich gehaltenen Verzweiflungstaten in der Lage sind. Das beschränkt sich gar nicht auf den Draft, man muss nur nach Houston und auf die genauso teure wie überhastete Verpflichtung von Brock Osweiler schauen, den die Texans nach der Saison gar nicht schnell genug loswerden konnten.

Ein unbequemes Eingeständnis

Oder war Jared Goff etwa den enormen Preis wert, den die Rams letztes Jahr gezahlt haben, um an Eins zu kommen? Dazu ein klares: Naja. Sollte er sich nämlich tatsächlich zu einem Franchise-Quarterback entwickeln, würde sein Wert für die Rams den gezahlten Draft-Pick-Preis übertreffen. Die gleiche Argumentation gilt heute für die Bears, die Chiefs und die Texans. Auch wenn man die Entscheidung mit Blick auf das Risiko nach wie vor kritisieren mag.

Erlebe den Draft Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Doch ist genau das der Punkt. So ungern der Analytiker und Tape-Fan in mir selbst das hören will, das Draften von Quarterbacks fällt in eine eigene Kategorie. Es ist die eine Position, die ein Team grundlegend verändern kann. Die eine Position, auf der man nur nicht schlecht sein darf. Die eine Position, die Jobs von Coaches sowie Verantwortlichen retten und ansonsten (unter-)durchschnittliche Teams über das eigene Niveau heben kann. Auch wenn wir nicht von einem Prospect sprechen, das direkt in der NFL starten und dominieren kann.

Daher gilt: Ist sich ein Team so sicher, wie es bei den drei Kandidaten am gestrigen Abend den Eindruck machte, dass es seinen Franchise-Quarterback der Zukunft gefunden hat, muss es auch gewillt sein, ein hohes Risiko einzugehen. Selbst wenn der Preis hoch ist - im Zweifelsfall überwiegt ein Franchise-Quarterback zwei solide Starter, die man möglicherweise mit den Picks andernfalls bekommen hätte.

Jegliche Kritik an dieser Aussage kann ich bestens nachvollziehen, ein Teil von mir kritisiert sie in manchen Momenten selbst. Weil sie nicht analytisch greifbar oder zu rechtfertigen ist. Und dennoch war es eigentlich klar, dass auch in diesem Jahr Teams dem Ruf des Quarterbacks nicht widerstehen können. So wie letztes Jahr. So wie jedes Jahr.

Alle sieben Draft-Runden im Überblick