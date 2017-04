Medien: Peterson-Wechsel zu den Saints perfekt

Dienstag, 25.04.2017

Laut ESPN-Berichterstatterin Josina Anderson hat sich Peterson mit den Saints auf einen Zweijahresvertrag über maximal 8,25 Millionen Dollar geeinigt haben. Davon seien 3,5 Millionen 2017 garantiert, für 2018 gebe es keine Garantien. Wenig später bestätigte auch NFL-Network-Insider Ian Rapoport die Berichte sowie die Garantien für 2017.

Der Running Back äußerte sich gegenüber Anderson darüber hinaus auch schon ausführlich: "Ich freue mich darüber, zu den New Orleans Saints zu wechseln. Ich freue mich auf diese Gelegenheit. Ich habe mich für dieses Team entschieden, weil ich hier das richtige Gefühl habe. Meine Frau und meine Familie haben mich dabei gestärkt."

Erlebe den Draft Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Darüber hinaus sei es klar, dass die Offense "rund um Drew Brees wirklich gut ist. In meinen Augen kann ich diese Einheit mit meinen Fähigkeiten noch dominanter machen. Sie haben eine sehr gute Offensive Line, das habe ich auch bemerkt. In den Gesprächen mit Head Coach Sean Payton über die letzten beiden Wochen habe ich gemerkt, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, wie ich dem Team helfen kann."

Peterson habe sich zudem auch mit der Saints-Defense beschäftigt: "Verletzungen haben da eine Rolle gespielt und ich sehe mehrere Bereiche mit Potential, wo junge Spieler den nächsten Schritt machen können. Darüber hinaus ist es fraglos klar, dass die Saints tolle Fans haben."

Erst am Montagabend war durchgesickert, dass Peterson kurz vor einem Wechsel zu den Saints stehen soll. Zusätzlich brisant: New Orleans trifft gleich am ersten Spieltag der Regular Season in Minnesota auf die Vikings, Petersons Ex-Team.

Alle sieben Draft-Runden im Überblick