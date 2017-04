Medien: Lynchs Wechsel vor Abschluss

Mittwoch, 26.04.2017

Wie Ian Rapoport vom NFL Network berichtet, sei Einigkeit über einen Einjahresdeal für Lynch erzielt worden. Demnach wird "Beastmode" ein Basisgehalt in Höhe von drei Millionen Dollar erhalten. Zudem könnten Leistungsboni das Volumen um zwei weitere Millionen erhöhen, sofern er mindestens 1000 Yards erläuft. Der maximale Wert des Deals belaufe sich sogar auf 8,5 Millionen Dollar.

Einzig ein Medizincheck und die Unterschrift sollen noch fehlen, jedoch befindet sich Lynch derzeit in Haiti, um zusammen mit seinen Ex-Teamkollegen Cliff Avril und Michael Bennett von den Seahawks Häuser und Schulen zu bauen. Der 31-Jährige wurde eigentlich schon am Dienstag in den Staaten zurückerwartet, verpasste jedoch seinen Flug.

Als Kompensation für die Seattle Seahawks, für die Lynch bis 2015 gespielt hatte, wurde ein Austausch von Picks in den späteren Runden im Draft 2018 vereinbart.

