Medien: Patriots schnappen sich Dwayne Allen

Donnerstag, 09.03.2017

Wie unter anderem NFL-Network-Insider Ian Rapoport vermeldete, erhalten die Colts einen Viertrunden-Draft-Pick von den Patriots. Im Gegenzug wechselt Allen sowie Indianapolis' Sechstrunden-Pick nach New England.

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die Pats hatten zuvor auch Interesse an einer Rückkehr von Martellus Bennett, dessen Vertrag ausläuft, gezeigt. Doch Bennett verlangt dem Vernehmen nach auf dem offenen Markt rund neun Millionen Dollar pro Jahr - die Summe zahlt New England bereits Rob Gronkowski. Damit kommt Bennett am Donnerstag auf den Markt.

Allen dagegen steht noch bis einschließlich 2019 unter Vertrag, der 27-Jährige belastet den Cap 2017 mit lediglich 4,9 Millionen Dollar. Die Summe steigt auf fünf Millionen 2018 sowie schließlich 7,4 Millionen 2019. Zwar kann Allen Bennett im Passing Game längst nicht das Wasser reichen, gleichzeitig aber ist er ein sehr guter Blocker. Auf diese Vielseitigkeit legt New England schon immer großen Wert.

Die Colts auf der anderen Seite könnten sich im Draft nach einem neuen Tight End umschauen. Indy verlängerte zwar erst am Mittwoch den Vertrag von Jack Doyle, in der vergangenen Saison aber spielte kein Team so viele 2-Tight-End-Sets, wie die Colts.

Die NFL-Saison im Überblick