Medien: Marshall geht zu den Giants

Mittwoch, 08.03.2017

Das vermeldete Newsday als erstes, wenig später bestätigten NFL-Network-Insider Ian Rapoport sowie ESPN-Insider Adam Schefter die Berichte. Angeblich soll es sich um einen Zweijahresvertrag handeln, der Marshall bis zu zwölf Millionen Dollar einbringt.

Marshall bleibt damit in New York - in den letzten beiden Jahren hatte er für die Jets gespielt. Nach 1.502 Yards sowie 14 Touchdowns 2015 stürzte er im Vorjahr, auch bedingt durch eine insgesamt desolate Offense, auf 788 Yards und drei TDs ab. Dennoch wollten ihn die Jets dem Vernehmen nach halten, der 32-Jährige aber erbat seine Freigabe und wurde schließlich entlassen.

Bislang hat Marshall noch kein einziges Mal in seiner Karriere die Playoffs erreicht, daher wollte er zu einem Team mit Titel-Chancen. Die Giants, die offensiv mit Odell Beckham und Sterling Shepard bereits zwei starke Receiver aufbieten können, punkten dabei wohl auch mit ihrer im Vorjahr enorm verbesserten Defense.

