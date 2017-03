Cowboys: Romo vor Entlassung!

Mittwoch, 08.03.2017

Das berichten die NFL Network Insider Ian Rapoport und Jane Slater. Romo wird somit Free Agent und kann ab Donnerstag mit allen Teams über einen neuen Vertrag verhandeln. Zuletzt waren die Denver Broncos und Houston Texans im Gespräch. Romo spielte insgesamt 14 Jahre für Dallas.

Nach zahlreichen Verletzungen verlor er letzte Saison seinen Job als Starter an Dak Prescott. Dieser überzeugte in seiner ersten Saison und wurde sogar vor seinem Teamkollegen Ezekiel Elliott zum Rookie of the Year ernannt.

