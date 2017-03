Medien: 4 Jahre! Stills bleibt in Miami

Donnerstag, 09.03.2017

Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport beläuft sich der neue Deal auf vier Jahre und bis zu 32 Millionen Dollar. Davon sollen 20 Millionen garantiert sein. Stills wurde zuvor bereits mit diversen anderen Teams in Verbindung gebracht, Miami aber konnte die Einigung in letzter Sekunde erzielen.

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Stills hatte sich in der vergangenen Saison mit 17,3 Yards pro Catch (726 YDS, 9 TD) als brandgefährlicher Deep-Threat-Receiver in der Dolphins-Offense unter Beweis gestellt. Darüber hinaus war der erst 24-Jährige allerdings auch ein konstantes Ziel für Quarterback Ryan Tannehill in der Red Zone.

Damit stellt Miami die Weichen für die Weiterentwicklung der Offense unter Adam Gase: Neben Stills stehen auch Jarvis Landry und DeVante Parker unter Vertrag, darüber hinaus verpflichteten die Dolphins bereits vor wenigen Tagen Tight End Julius Thomas.

Die NFL-Saison im Überblick