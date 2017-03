62 Millionen! JPP erhält Mega-Deal

Samstag, 18.03.2017

Pierre-Paul hatte sich, nachdem er über den Tag zunächst zum wiederholten Male nur einen Einjahresvertrag erhalten hatte, öffentlich beschwert und angekündigt, nicht erneut unter einem Einjahresvertrag spielen zu wollen. Das bleibt ihm jetzt erspart.

Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport einigte sich JPP mit den Giants auf einen neuen Kontrakt über vier Jahre, der bis zu 62 Millionen Dollar wert ist und Garantien über stolze 40 Millionen Dollar enthält. Der Unterschriftsbonus beträgt 20 Millionen Dollar.

Die Giants haben damit, was das jährliche Durchschnittsgehalt angeht, die beiden teuersten Defensive Ends unter Vertrag: Nur Olivier Vernon (17 Mio. pro Jahr) übertrifft Pierre-Paul (15,5 Mio.) aktuell. Ende Februar hatten noch Meldungen kursiert, wonach beide Seiten von einer Einigung "weit entfernt" seien.

"Das ist der Ort, an dem ich sein will", teilte JPP auf der Team-Website mit. "Ich könnte es mir nicht vorstellen, anderswo zu spielen. Ich bin bereit, mir bedeutet das viel, weil ich hier meine Karriere begonnen habe. Natürlich will ich sie hier auch beenden."

