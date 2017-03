Cowboys verlieren auch Carr und Claiborne

Freitag, 17.03.2017

Der Wechsel von Claiborne zu den Jets soll noch am Freitag finalisiert werden, der einstige Erstrunden-Draft-Pick hatte 2016 in Ansätzen seine beste NFL-Saison - verletzte sich aber und kam letztlich nur auf sieben Spiele.

Carr hat derweil einem Vierjahresvertrag bei den Baltimore Ravens zugestimmt, Geschäftsführer Ozzie Newsome betonte: "Ein guter Football-Spieler. Wir haben uns heute verbessert." Der 30-Jährige hat seit 2008 jedes Spiel von Anfang an bestritten und kommt in seiner Cowboys-Karriere (2012 bis 2016) auf sieben Interceptions.

Zuvor musste Dallas bereits das Safety-Duo J.J. Wilcox und Barry Church ziehen lassen: Church ging zu den Jacksonville Jaguars (4 Jahre, 26 Mio., 12 Mio. garantiert), Wilcox nach Tampa Bay (2 Jahre, 6,25 Mio., 3,1 Mio. garantiert).

Derweil halten die Cowboys ihren Backup-Running-Back: Darren McFadden einigte sich am Donnerstag mit Dallas auf einen neuen Einjahresvertrag. Der 29-Jährige kam nach einer Ellbogen-OP im Juni in der vergangenen Regular Season in nur drei Spielen zum Einsatz (87 Rushing-Yards), sollte, wenn er wieder fit ist, aber etwas Last von Ezekiel Elliotts Schultern nehmen können.

