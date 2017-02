Falcons-Coach "besorgt" wegen Mack

Freitag, 03.02.2017

"Ich weiß, wie tough und stark er ist. Die gute Nachricht ist: Er fühlt sich besser, als im NFC Championship Game. Aber ja, ich mache mir Sorgen. Ich verfalle nicht in Panik, aber ich mache mir Sorgen", gab Falcons-Coach Dan Quinn am Donnerstag zu.

Zuvor hatte Mack in der Trainingseinheit erneut nur eingeschränkt mitarbeiten können, stattdessen gab er seinem Backup Ben Garland an der Seitenlinie Tipps und arbeitete mit ihm an seiner Technik. Aktuell ist nach wie vor davon auszugehen, dass Mack spielen kann - bei 100 Prozent wird er jedoch nicht sein.

"Dieses Spiel, weil New England dir so verschiedene Fronts anbietet, verlangt jede Menge Arbeit vom Center", führte Quinn weiter aus. "Es geht darum, die gegnerische Aufstellung zu identifizieren und die Spieler richtig zu lesen. Alex und Ben verbringen ohnehin generell jede Menge Zeit mit dem Tape, und ich würde sagen, diese Woche ist es noch mehr. Der Gegner verlangt das."

