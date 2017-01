Super Bowl auf Deutsch und Englisch auf DAZN

Montag, 30.01.2017

Wenn die New England Patriots also in der Nacht von Sonntag auf Montag in Houston im Super Bowl auf die Atlanta Falcons treffen, hat jeder Zuschauer die Wahl: DAZN bietet eine deutsche Kommentar-Spur an, gleichzeitig aber gibt es auch die Option, das Spiel im US-Originalkommentar zu genießen!

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die Partie selbst verspricht ein Kracher zu werden: Beide Teams gewannen ihre Championship Games beeindruckend souverän, die Falcons glänzen in dieser Saison mit einer historisch guten Offense. Die Patriots halten eine merklich verbesserte Defense dagegen - und sind offensiv mit Tom Brady, Julian Edelman und Co. ihrerseits ebenfalls zu einem Shootout in der Lage!

Brady baut seine Rekordzahlen dabei weiter aus: Für den 39-Jährigen ist es bereits der siebte Super Bowl, damit wird er in 14 Prozent aller Super Bowls gespielt haben! Seine 24 Playoff-Siege als Starter sind mehr, als 25 NFL-Franchises in ihrer Historie aufweisen können - inklusive Atlanta. Die Falcons dagegen haben ihrerseits die Chance auf ihren ersten Titel!

Der Super Bowl im Überblick