Pizzen, Ochsenleder und Lady Gaga

Freitag, 03.02.2017

A wie Anti-Trump-Proteste: Der neue POTUS wird laut Medienberichten nicht in Houston aufschlagen. Das dürfte seine Gegner laut Houston Chronicle jedoch nicht aufhalten. Am Samstagnachmittag wird eine Demonstration stattfinden, auch für Sonntag sollen Aktionen geplant sein. Tausende Demonstranten werden erwartet, Houstons Polizeichef sagte der AP, dass man "sich auf Proteste vorbereiten werde." Ob er damit auch Lady Gaga (s.u.) meint, ist nicht bekannt.

B wie Blank, Arthur: Der Besitzer der Falcons hat sich in den letzten Wochen zu einem Popstar gemausert - Großzügigkeit und geschmeidige Hüften bringen eben Aufmerksamkeit. Wer ist Arthur Blank überhaupt? Der 74-Jährige machte sein Geld (laut Forbes 3.2 Milliarden Dollar) mit der Baumarktkette Home Depot und zahlte 2002 545 Millionen für die Falcons. Gelungene Investition: Mittlerweile ist das Team über 2 Milliarden Dollar wert.

C wie Coin Toss: 50 Super Bowls sind absolviert, bisher liegt "Zahl" gegenüber "Kopf" mit 26:24 in Führung. Verrückt: Das NFC-Team hat 17 der letzten 19 Münzwürfe "gewonnen", die Patriots lagen in ihren sechs Teilnahmen mit Brady und Belichick nur einmal richtig. Den Coin Toss in Houston werden übrigens Ex-Präsident George Bush Sr. und seine Frau Barbara durchführen. Und: Einen Coin Toss in Overtime gab es noch nie - gab ja schließlich noch keine Overtime.

D wie DeflateGate: Keiner will es mehr hören, keiner will mehr drüber sprechen, aber irgendwie schwebt das böse Wort mit "D" doch noch über Houston. Ungefähr 235.300 Dollar hat die Sperre Tom Brady laut Forbes an Gehalt gekostet, dafür gab es eine längere Sommerpause. Im Nachhinein gar nicht so schlecht? Wie auch immer: Mit seinem fünften Ring würde Brady an Joe Montana und Terry Bradshaw vorbeiziehen und stünde unter den Quarterbacks ganz allein. Spätestens dann würde DeflateGate endgültig niemanden mehr interessieren.

E wie Einnahmen: Da hat Brady gegenüber Ryan klar die Nase vorn. Der Patriots-Quarterback hat in seiner Karriere in 17 Spielzeiten 196,2 Millionen Dollar verdient, sein Gegenüber in neun Jahren aber auch ordentliche 133,7 Millionen. Hm, eigentlich ist Brady (835.000 Dollar pro Start, 1,07 Millionen Dollar pro Sieg) gegenüber Ryan (942.000/Start, 1,6 Mio/Sieg) sogar unterbezahlt.

F wie Fast Food: Millionen Liter Bier, Millionen Chicken Wings, tausende Tonnen Chips - hat man ja alles schon mal gehört. Der Amerikaner schaufelt zum Fest halt gerne alles in sich rein, was man vorher fritieren oder mit Käse überbacken konnnte. Trotzdem: 1,33 Milliarden (!) Chicken Wings werden am Super-Bowl-Wochenende wohl verputzt. Schon irgendwie verrückt. Und Pizza wird derart fleißig bestellt, dass Pizza Hut rechtzeitig zum großen Tanz nochmal 11.000 neue Mitarbeiter einstellen wollte. Die eine Hälfte Amerikas bestellt am Sonntag also Pizza - und die andere Hälfte liefert sie aus.

G wie Geschichte: Wird am Sonntag von Brady und Belichick mit einem Sieg und ihrem fünften Ring ja geschrieben. Wenn die Falcons ihren ersten Titel überhaupt einfahren würden, wäre es aber auch eine sehr schöne Geschichte. Hehe. Hier noch schnell ein paar Fakten zu Super Bowl I. Der hieß offiziell eigentlich "AFL-NFL World Championship Game", war nicht ausverkauft, die Offenses benutzten unterschiedliche Bälle - und der Kick-Off zur zweiten Hälfte musste wiederholt werden, weil NBC geschlafen hatte. Oh, und die Green Bay Packers gewannen gegen die Kansas City Chiefs.

H wie Hymne: Die singt diesmal Country-Trällermeister Luke Bryan. Bryan ist 40 Jahre alt, kommt ganz stilecht aus Nashville/Tennessee, und hat in den deutschen Charts noch absolut nichts gerissen. Auf ihn kann man natürlich auch wetten, z.B. ob er eine Jeans oder einen Cowboyhut tragen wird. Und wie lang seine Hymnenversion dauern wird. Das Over/Under liegt bei 2 Minuten und 15 Sekunden. Das hat in den letzten zehn Jahren nur Alicia Keys geschafft. 2:35 Minuten waren es vor vier Jahren.

I wie Interceptions: Am Sonntag wird es über zwei Monate her sein, dass Ryan seine letzte Interception geworfen hat (4. Dezember). Tom Brady hat in 12 Spielen in der Regular Season bekanntlich nur zwei Picks geworfen, schwächelte dann aber gegen die Texans. Bei den Statistikern hat Ryan gute Karten: In dieser Postseason steht er bei 7 Passing-Touchdowns und keiner Interception. Sechs Quarterbacks in der NFL-Geschichte haben in den Playoffs 8 oder mehr TDs ohne Interception geworfen - und alle gewannen den Titel.

