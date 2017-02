Die Wett-Quoten zum Super Bowl

Freitag, 03.02.2017

Erfahrung oder Jugend? In puncto Super-Bowl-Erfahrung könnten die Vorzeichen unterschiedlicher kaum sein. Die Falcons stehen zum erst zweiten Mal in einem Super Bowl und hoffen auf ihren ersten Titel - für die Pats auf der anderen Seite ist es die neunte Super-Bowl-Teilnahme, allein die sechste unter Head Coach Bill Belichick und Quarterback Tom Brady.

Das Erfolgs-Duo hat bereits vier Mal die Vince Lombardi Trophy nach Foxboro geholt (2001, 2003, 2004, 2014) und bereits 24 Playoff-Spiele gewonnen (9 Niederlagen). Falcons-Quarterback Matt Ryan dagegen hat nur drei Postseason-Siege (zwei davon in dieser Saison) sowie vier Pleiten in den Playoffs auf dem Konto.

Auch die anderen Falcons-Säulen waren noch nie in einem Super Bowl, dagegen standen 21 Patriots-Spieler vor zwei Jahren im Super Bowl gegen die Seattle Seahawks. Zuletzt starteten in Atlantas Defense gleich vier Rookies.

Das kommt auch bei den Buchmachern durch: Sportwettentest.net etwa gibt einem Triumph der Patriots eine Quote von 1,6, gewinnen dagegen die Falcons, gäbe es den 2,3-fachen Wetteinsatz zurück.

Shootout? Beide Teams kommen mit starken Offenses in den Super Bowl. Den Falcons gelangen in der Regular Season 58 Touchdowns, den Patriots derer 51. Beide Teams dominierten ihre Playoff-Spiele, New Englands Julian Edelman könnte am Sonntag in der All-Time Postseason-Reception-Liste bis auf den zweiten Platz klettern: Edelman steht bei 84 Playoff-Catches, auf dem zweiten Platz ist Reggie Wayne (93). Die Pole Position ist fest in der Hand von Jerry Rice (151).

Die Chance dafür ist gegeben. Atlanta ließ in der Regular Season trotz einer sichtbaren Leistungssteigerung gegen Ende im Schnitt 25,4 Punkte pro Spiel zu. Sechs Mal gelangen gegnerischen Teams mindestens 30 Punkte, während die eigene Offense mit 33,8 Punkten pro Spiel die Liga anführte.

Damit ist es wenig überraschend, dass Bet365, Interwetten, Betsafe und Co. mit einem Shootout rechnen: Die Over-/Under-Wette für die insgesamt erzielten Punkte pendelt sich bei rund 58 Zählern ein - gleichzeitig aber erwarten die Buchmacher trotzdem ein enges Spiel: Bei der Spread-Wette gelten die Patriots mit nur drei Punkten als Favorit. Ein möglicher Faktor dabei: In allen sechs Brady-/Belichick-Super-Bowls gab es am Ende nie eine Differenz von mehr als vier Punkten.

Wem gelingt ein Touchdown? Davon abgesehen allerdings gibt es auch noch zahlreiche andere, "kleinere" Wettarten - beispielsweise die Frage: Wer schafft einen Super-Bowl-Touchdown? Bei Atlanta gelten Julio Jones, Devonta Freeman, Tevin Coleman und Mohamed Sanu als die Favoriten. Und die Patriots? Julian Edelman, LeGarrette Blount, Dion Lewis und Martellus Bennett stehen hier hoch in Kurs.

Wer wird MVP? Wenig Überraschung gibt's bei den MVP-Quoten: Die beiden Quarterbacks Tom Brady und Matt Ryan sind die Favoriten auf den Super-Bowl-MVP-Titel. Das hat auch historischen Hintergrund - insgesamt 27 Mal gewann im Super Bowl ein Quarterback die Pete Rozelle Trophy.

Skurriles aller Art: Darüber hinaus ist der Super Bowl auch für seine skurrilen Wetten bekannt, manche Buchmacher bieten bis zu 300 verschiedene Wetten an.

Darunter unter anderem: Welche Farbe wird der Hoodie von Pats-Coach Bill Belichick haben? Wie oft wird Gisele Bündchen, Supermodel und Tom Bradys Frau, im TV gezeigt? Lässt Country-Star Luke Bryan beim Singen der Nationalhymne ein Wort aus? Wie viele Outfits trägt Lady Gaga während ihrer Halftime-Show? Und welche Farbe wird die erste Gatorade-Dusche haben, die die Spieler des Sieger-Teams ihrem Coach übergießen?

Der Super Bowl im Überblick