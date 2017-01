Niners: Lynch übernimmt - folgt Shanahan?

Montag, 30.01.2017

Die 49ers überraschten am Sonntag die Liga mit der Nachricht, dass Lynch als neuer Geschäftsführer übernimmt. Sein Vertrag in San Francisco soll sich auf sechs Jahre belaufen, für den 45-Jährigen ist es der erste Job im Management eines Teams. Lynch, Super Bowl Champion mit den Tampa Bay Buccaneers in der 2002er Saison, hatte 2008 seine Karriere beendet und bis zuletzt als TV-Experte gearbeitet.

Ehe sich das Team schließlich mit ihm einigte, galten George Paton (Minnesota Vikings) und Terry McDonough (Arizona Cardinals) als die heißesten Kandidaten - von Lynch war im Vorfeld nie öffentlich die Rede. Dennoch berichtete NFL-Network-Insider Ian Rapoport, dass er schon "seit Wochen" auf dem Radar der Niners gewesen sein soll.

Team-Boss Jed York verriet gegenüber der Bay Area News Group, dass Lynchs "Fähigkeiten als Anführer und als Kommunikator" sowie die Tatsache, dass er für den großen Ex-Niners-Coach Bill Walsh im College gespielt hat, dem Team gefallen haben. Weiter führte York aus, dass Lynch sich einen "großartigen Stab" zusammenstellen könne.

Ein erstes wichtiges Puzzlestück dafür: Der neue Head Coach. Hier gilt Atlantas Offensive Coordinator Kyle Shanahan seit Wochen als der Favorit auf den Posten, übereinstimmenden Berichten zufolge steht dem auch nicht mehr allzu viel im Weg. Shanahan soll dann, genau wie Lynch, einen Sechsjahresvertrag erhalten.

