Palmer: Rücktritt ernsthafte Option?

Das berichtete NFL-Network-Insider Ian Rapoport am Sonntag. Demnach sei Palmer internen Quellen zufolge "müde und mürbe gemacht" und versuche, herauszufinden, wie sein Körper über die Offseason reagiert. Der 37-Jährige liebe das Spiel nach wie vor, doch sei die vergangene Saison für ihn die physisch anstrengendste gewesen.

Darüber hinaus tauschen die Cardinals den Quarterbacks-Coach, Byron Leftwich übernimmt für Freddie Kitchens - mit Leftwich hat Palmer bislang nicht zusammengearbeitet. Mehrere Liga-Quellen gehen aufgrund der Summe dieser Dinge, so Rapoport weiter, davon aus, dass Palmer die Pads an den Nagel hängt.

Der Routinier selbst ließ gegenüber Dan Bickley von der Arizona Central in einer Textnachricht alles offen: "Ich denke, nichts ist offiziell, bis man es offiziell macht. Ich würde gerne weiterspielen, falls mein Körper so reagiert, wie ich es hoffe."

Macht auch Fitz Schluss?

Hört Palmer tatsächlich auf, hätte das womöglich noch weitere Konsequenzen: Auch Receiver Larry Fitzgerald kokettiert mit dem Karriereende, der All-Pro soll Freunden schon vor dieser Saison verraten haben, dass er 2016 als seine letzte Saison sieht. Ein Rücktritt Palmers wäre wohl ein zusätzliches Argument, wenngleich Arizona in dem Fall auch einen Quarterback auf dem Free-Agent-Markt - etwa Tony Romo - verpflichten könnte.

Sowohl Palmer, als auch Fitzgerald hatten ihre Verträge im August verlängert, beide sind bis einschließlich 2018 an das Team gebunden. In beiden Fällen allerdings hält sich der Unterschriftsbonus in Grenzen und es ist davon auszugehen, dass sich weder Palmer, noch Fitzgerald nur durch den Vertrag vom Karriereende abbringen lassen würden.

Die Cardinals haben dem Vernehmen nach keine harte Deadline ausgerufen, allerdings will das Team wohl bis Mitte Februar eine Entscheidung von den beiden Leistungsträgern.

