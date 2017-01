Zeitplan für die Playoffs steht

Montag, 02.01.2017

Los geht es am Samstag in der Wildcard-Runde um 22.35 Uhr deutscher Zeit mit dem Duell Houston gegen Oakland, gefolgt vom Abend-Kracher (2.15 Uhr deutscher Zeit) Seahawks gegen Detroit. Am Sonntag steht dann zunächst das Gastspiel der Miami Dolphins bei den Pittsburgh Steelers auf dem Programm (19.05 Uhr), ehe die Packers die Giants zum Abschluss des Wildcard-Wochenendes empfangen (22.40 Uhr).

Auch für die Divisional-Runde stehen die zeitlichen Ansetzungen schon fest. In der NFC bestreiten die Atlanta Falcons ihr Heimspiel am 14. Januar um 22.35 Uhr deutscher Zeit gegen Seattle, Green Bay oder die Giants. Das zweite NFC-Duell findet dann am 15. Januar um 22.40 Uhr in Dallas statt, wo die Cowboys Green Bay, die Giants oder Detroit empfangen.

In der AFC gibt es zunächst das Patriots-Heimspiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag (2.15 Uhr), Houston, Oakland oder Miami darf dann nach Foxboro. Am frühen Sonntagabend (19.05 Uhr) bestreiten anschließend die Chiefs ihr Heimspiel gegen Pittsburgh, Houston oder Oakland.

