Playoffs im Kasten - Schonung für die Stars?

Samstag, 31.12.2016

Cincinnati Bengals (5-9-1) - Baltimore Ravens (8-7) (So., 19 Uhr)

Wunden lecken ist angesagt im Paul Brown Stadium. Während es bei den Bengals physische sind - im letzten Saisonspiel werden nun auch noch Tight End Tyler Eifert und Guard Chris Boling ausfallen, zumal Wide Receiver A.J. Green ohnehin nicht mehr eingesetzt wird - beklagen die Gäste emotionale. Die Herzschlag-Pleite Sekunden vor Schluss in Pittsburgh letzte Woche kostete die Playoffs, zudem dürfte sie Spuren über das Saisonende hinaus hinterlassen.

Dennoch will Coach John Harbaugh die Saison ordentlich beenden: "Wir wollen das Spiel gewinnen. Wir wollen 9-7 sein. Es ist wichtig, einen Sieg mehr zu haben als wir potenziell haben könnten. Da ist es mir egal, wie die Bilanz aussieht." Für einen seiner Spieler wird das Spiel zudem etwas Besonderes sein, denn es ist wohl sein letztes Spiel: Steve Smith wird seine Karriere aller Voraussicht nach beenden und hat in dieser Spielzeit seine Karrierezahlen auf über 1000 Receptions und 14.000 Receiving Yards hochgeschraubt.

"Ich werde es vermissen", so Smith: "Ich werde trauern. Football war 16 Jahre lang Teil meines Lebens. Ich werde etwas Zeit brauchen, mich an den Ruhestand zu gewöhnen." Vorher soll aber noch eine Durststrecke beendet werden, denn Baltimore hat seine letzten vier Gastspiele in Cincy allesamt verloren. Und die Bengals? Die nehmen es professionell: "Man spielt für den Stolz", so Quarterback Andy Dalton: "Man muss es als normale Woche behandeln." Doch er räumt auch ein, dass der größte Gegner vielleicht nicht die Ravens sein könnte: "Da ist ein Teil von dir, der sagen könnte: 'Du spielst eben um nichts mehr', doch das ist auch das, wogegen du ankämpfen musst."

Tennessee Titans (8-7) - Houston Texans (9-6) (So., 19 Uhr)

Es hätte das Finale der AFC South werden können, doch nach der mitunter blamablen Vorstellung der Titans bei den Jacksonville Jaguars - auch schon vor Marcus Mariotas Verletzung - ist diese Partie nur noch statistisch wertvoll. Und genau daran hängt sich Head Coach Mike Mularkey auch auf und betont: "Es ist ein wichtiges Spiel alle aus mehreren Gründen. Wenn man anschaut, wie wir unsere Saison gestartet haben, will ich sie stark beenden. Wir spielen, um zu gewinnen."

Um das zu bewerkstelligen, wird Tennessee wohl hauptsächlich aufs Laufspiel um DeMarco Murray und Derrick Henry setzen, geht es doch gegen die zweitbeste Passverteidigung der NFL in Sachen zugelassene Yards. Auf dem Boden belegen die Texans indes nur Rang 14.

Erlebe ausgewählte NFL-Spiele Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Was die Texans selbst angeht, muss der Spagat geschafft werden zwischen Schonung zahlreicher angeschlagener Spieler und Spielpraxis für Leute wie Quarterback Tom Savage, der erst letzte Woche seinen ersten NFL-Start absolviert hat. Und dem gab Bill O'Brien eine klare Marschroute mit auf den Weg: "Wir haben gegen Cincinnati zu langsam gespielt. Ich will, dass wir schneller spielen. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit No-Huddle spielen. Es heißt einfach, dass wir ein besseres Tempo vorlegen müssen."

Personell wird es aber wohl ohne Running Back Lamar Miller gehen müssen, denn der verpasste das Bengals-Spiel und trainierte auch zur Wochenmitte nicht. Ebenfalls auf der Kippe: Linebacker Brian Cushing, Cornerback Kareem Jackson und Cornerback Jonathan Joseph. Sportlich geht es für Houston derweil um nichts mehr, sie sind und bleiben auf Platz vier der AFC.

Tampa Bay Buccaneers (8-7) - Carolina Panthers (6-9) (So., 19 Uhr)

Für die Tampa Bay Buccaneers heißt es am Sonntag: Gewinnen und dann ganz viel hoffen und bangen. Denn nur mit einem eigenen Sieg und einem Unentschieden der Redskins sowie einer Pleite der Packers schafft es die Truppe aus Florida noch in die Playoffs. "All diese Szenarien könnten passieren", gibt sich Defensive Tackle Gerald McCoy kämpferisch: "Aber wenn wir Carolina nicht schlagen, ist der Rest sowieso egal. Wir haben in jedem Fall die Chance, die Saison mit einer positiven Bilanz zu beenden."

Nicht nur das, denn Quarterback Jameis Winston steht aktuell bei 7930 Yards nach zwei Spielzeiten. Somit benötigt er noch 267 um den Rekord von Andrew Luck für die meisten Passing Yards in den ersten zwei Spielzeiten eines QBs zu brechen. Zudem hofft er auf eine Steigerung nach der schwachen Vorwoche. "Abgesehen davon hat Jameis einige gute Dinge gemacht", so Head Coach Dirk Koetter, der betonte: "Wir müssen Jameis nun helfen."

Playoffs, Rekorde und Co.: Darum geht's in Week 17 © getty 1/15 Detroit und Green Bay kämpfen in Week 17 um die NFC North - anderswo geht's um Bestmarken. SPOX erklärt die wichtigsten Szenarien vor dem Regular-Season-Finale /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson.html © getty 2/15 Der Kracher steigt zur Primetime: In der Nacht zum Montag stehen sich die Packers und die Lions gegenüber. Der Sieger gewinnt die Division - der Verlierer könnte komplett aus den Playoffs fallen. Bei einem Remis sind beide dabei… /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=2.html © getty 3/15 Detroit und Green Bay sind in jedem Fall in den Playoffs, wenn Washington nicht gegen die Giants gewinnt. Umgekehrt sind die Redskins sicher drin, wenn sie ihr Spiel gewinnen und Green Bay und Detroit nicht Remis spielen /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=3.html © getty 4/15 Kurios: Auch Tampa Bay kann es noch schaffen. Voraussetzungen: Eigener Sieg gegen die Panthers, Washington spielt Remis, Green Bay verliert und Tennessee, Indianapolis, Dallas und San Francisco gewinnen… /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=4.html © getty 5/15 Atlanta hat sein Schicksal selbst in der Hand: Mit einem Sieg geht der Nummer-2-Seed an die Falcons. Gibt's eine Pleite gegen die Saints, müssen Seattle und Detroit verlieren, oder einer der beiden Unentschieden spielen und der andere verlieren /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=5.html © getty 6/15 Die Seahawks auf der anderen Seite schnappen sich nur dann doch noch den zweiten Seed, wenn sie San Francisco schlagen und Atlanta sein Spiel nicht gewinnt /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=6.html © getty 7/15 In der AFC ist das Bild schon deutlich klarer: Nummer-3-Seed (Pittsburgh) und Nummer-4-Seed (Houston) haben ihre Plätze schon sicher. Gewinnen die Patriots in Miami, geht der Top-Seed an New England. /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=7.html © getty 8/15 Die Raiders haben nur eine Chance auf den Nummer-1-Seed, wenn New England verliert, und Oakland gleichzeitig die Broncos schlägt. Ein Sieg über Denver garantiert OAK in jedem Fall den Division-Titel und den Nummer-2-Seed /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=8.html © getty 9/15 Sollten die Raiders verlieren, könnte Kansas City mit einem Sieg gegen San Diego an Oakland vorbeiziehen und den zweiten Seed holen. Bei eigener Pleite geht der Blick nach unten: Dann hätte Miami die Chance, den fünften Seed noch zu holen. /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=9.html © getty 10/15 Für die Cowboys geht es in Week 17 um nichts mehr - doch Ezekiel Elliott kann einen großen Rekord brechen: Mit 178 Rushing-Yards würde er die Rookie-Rushing-Bestmarke von Eric Dickerson (1.808 YDS) ausstechen. Es wäre auch ein starkes MVP-Argument… /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=10.html © getty 11/15 David Johnson könnte einem elitären Klub beitreten: Dem RB der Cardinals fehlen noch 159 Receiving-Yards, um die Saison mit je über 1.000 Rushing- und Receiving-Yards zu beenden. Das haben bisher nur Marshall Faulk und Roger Craig geschafft /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=11.html © getty 12/15 Reggie Bush steht indes vor einer historisch schlechten Saison: Der Backup-Running-Back der Bills hat bei 12 Laufversuchen -3 Yards auf dem Konto - kein Running Back hat jemals eine Saison mit mindestens zehn Laufversuchen und dabei Minus-Yards beendet /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=12.html © getty 13/15 Nur drei Quarterbacks haben noch realistische Chancen, die 5.000-Passing-Yard-Marke zu erreichen: Drew Brees steht bei 4.858 Yards, gefolgt von Kirk Cousins (4.630), Matt Ryan (4.613) und dann schließlich Aaron Rodgers (4.128) /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=13.html © getty 14/15 Gelingt dem alten Mann der Rekord? Antonio Gates fehlen noch zwei Touchdowns, um Tony Gonzalez (111 TDs) in der All-Time-Liste zu überholen und der Tight End mit den meisten TDs zu werden /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=14.html © getty 15/15 Last but not least: Abschiede! Mehrere Spieler könnten das letzte Mal das Trikot ihres aktuellen Teams überstreifen. Dazu gehören: Colin Kaepernick, Adrian Peterson und Alshon Jeffery /de/sport/diashows/NFL/week-17-2016-entscheidungen/darum-geht-es-week-17-chiefs-raiders-elliott-johnson,seite=15.html

Bei den Panthers wiederum blickt man auf eine verlorene Saison zurück, nachdem man 2015 noch der NFC-Vertreter im Super Bowl war. Und so verlegt man sich auch in Charlotte auf die handelsüblichen Phrasen: "Ich erwarte von uns, dass wir hart spielen, denn meine Einstellung ist, dass wir spielen, um zu gewinnen. Alles andere interessiert mich nicht", so Head Coach Ron Rivera.

Pittsburgh Steelers (10-6) - Cleveland Browns (1-14) (So., 19 Uhr)

Nach dem dramatischen Comeback-Sieg über die Baltimore Ravens stehen die Pittsburgh Steelers als Sieger der AFC North und Nummer drei der AFC-Playoff-Setzliste fest. Die große Frage wird also sein, ob Mike Tomlin ein paar Starter schonen wird. Gerade offensiv geht bekanntlich nichts ohne das Trio um Ben Roethlisberger, Antonio Brown und Le'Veon Bell. Warum also eine Verletzung im letzten Spiel vor der Postseason riskieren?

"Als Trainerstab werden wir uns nicht unseren Ängsten ergeben. Wir werden nicht mögliche Eventualitäten fürchten. Wenn wir das Stadion betreten, ist unser einziges Ziel zu gewinnen", so Tomlin, der aber auch einräumte, dass er diese Entscheidung sachlich angehen werde. Schonung ist also nicht gänzlich ausgeschlossen.

Die Browns wiederum schwimmen nach ihrem ersten Saisonsieg auf einer Euphoriewelle und würden das Jahr zu gerne mit einem Sieg über den Erzrivalen abschließen - auch wenn dies den Verlust des First-Overall Picks im kommenden Draft nach sich zöge. Personell wird Cody Kessler einmal mehr starten, denn Robert Griffin III erlitt gegen San Diego eine Gehirnerschütterung. Zudem ist Cornerback Joe Haden fraglich.

Seite 1: Wunden lecken, Starter schonen und Spielpraxis für Savage

Seite 2: Das gesamte Spektrum der AFC East und Romos Rückkehr

Seite 3: Battle of the West und zweimal Good-bye?!