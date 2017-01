Colts-Schock: 6 Monate Reha für Luck?

Freitag, 20.01.2017

Das verriet Colts-Besitzer Jim Irsay am Donnerstag via Twitter: "Andrew Luck erholt sich von einer erfolgreichen Operation, die durchgeführt wurde, um seine Schulterverletzung zu reparieren, die er seit 2015 mit sich herum trägt. Er wird bis zum Start der kommenden Saison bereit sein!"

NFL-Network-Insider Ian Rapoport hatte jedoch prompt weiteren Kontext parat: Einer Quelle zufolge wird es sechs Monate dauern, ehe Luck seine Reha vollständig abgeschlossen hat. Darüber hinaus werde er drei Monate lang nicht werfen können. Dennoch ist davon auszugehen, dass er bei diesem Zeitplan bis zum Start des Training Camps im Juli vollständig wiederhergestellt ist.

Lucks Schulter bereitete ihm schon die ganze Saison über Probleme, dennoch hatte Irsay noch im Dezember erklärt, dass sein Quarterback keine Operation brauchen werde. All das geht auf die kontinuierliche Schwäche in der Offensive Line zurück: Die Offensive Line der Colts hat, seitdem Luck gedraftet wurde, laut PFF drei Mal die ligaweit meisten (56, 62, 61), ein Mal die drittmeisten (46) und in der Vorsaison die zweitmeisten (44) Quarterback-Hits zugelassen.

Die totale Zahl der von Indy-QBs kassierten Hits beläuft sich seit 2012 auf: 116 (zweitmeiste), 109 (drittmeiste), 107 (viertmeiste), 118 (zweitmeiste) und 128 (zweitmeiste).

