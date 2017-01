Redskins ziehen Konsequenzen aus Kollaps

Freitag, 06.01.2017

Neben Barry entlassen die Redskins auch Defensive Line Coach Robb Akey und Defensive Backs Coach Perry Fewell. Zudem wird auch Head Strength and Conditioning Coach Mike Clark nicht mehr zum Team gehören.

Washington belegte Platz 28 der NFL in Total Defense und präsentierte sich besonders schwach auf der defensiven Seite des Balls bei den Pleiten gegen die Cowboys, Cardinals und Panthers spät in der Saison. Über dies schaffte es die Defense in vier der letzten sechs Spiele nicht, einen Turnover zu produzieren.

Hinzu kommt die Tatsache, dass das Team in seinen letzten drei Spielen jeweils mehr als 140 Rushing Yards zugelassen hat. Bei der finalen Niederlage gegen die Giants waren es gar 161 auf dem Boden.

Einen möglichen Nachfolger für Barry bringt derweil Ian Rapoport vom NFL Network ins Spiel: Steve Wilks, der Secondary Coach der Panthers könnte ein Kandidat werden, zumal er Star-Cornerback Josh Norman aus der gemeinsamen Zeit in Carolina schon bestens kennt.

