Klarheit: Dolphins ohne Tannehill

Donnerstag, 05.01.2017

Unmittelbar nach dem Spiel gegen Arizona in Week 14 deutete zunächst vieles auf einen Kreuzbandriss hin - zumindest der blieb Tannehill erspart. Zwar hatte er eine Verletzung des Kreuzbandes erlitten und verpasste anschließend auch den Rest der Regular Season, dennoch kursierten über die vergangenen Tage vermehrt Gerüchte, wonach Tannehill für das Wildcard-Spiel in Pittsburgh am Sonntag fit werden könnte. Diese Hoffnung ist jetzt vom Tisch.

Wie Armando Salguero vom Miami Herald vermeldete, wird Tannehill gegen Pittsburgh "definitiv" nicht spielen, weitere Dolphins-Reporter bestätigten die Nachricht wenig später. Nachdem er bereits im Training am Mittwoch nicht hatte teilnehmen können, schien alles andere als ein erneuter Ausfall schwer vorstellbar.

Selbst wenn Tannehill irgendwie fit geworden wäre - die Beweglichkeit und Explosivität, durchaus ein wichtiger Bestandteil seines Spiels, wäre wohl kaum wieder voll da gewesen. Somit darf erneut Backup Matt Moore gegen die Steelers ran.

