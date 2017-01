Saints räumen defensiven Trainerstab auf

Freitag, 06.01.2017

Groß Reinemachen steht bei den Saints auf der defensiven Seite des Balls an. Neben Assistant Head Coach/Linebackers Coach Joe Vitt müssen auch Defensive Line Coach Bill Johnson, Special Teams Coordinator Greg McMahon, Assistant Special Teams Coach Stan Kwan und Defensive Assistant/Linebackers Coach James Willis ihre Hüte nehmen. Das berichtet Ian Rapoport vom NFL Network. Gleichzeitig spekuliert Rapoport, dass dies auf einen Verbleib von Head Coach Payton hindeute.

"Natürlich gibt es weiterhin Spekulationen, dass Sean Payton auf ein paar mögliche andere Jobmöglichkeiten bei den Rams und anderswo schielt, aber der Fakt, dass er ein paar Änderungen an seinem Trainerstab vornimmt und Entscheidungen für die Saints 2017 trifft, deutet mehr als seine Worte darauf hin, dass er für wenigstens noch ein Jahr in New Orleans bleiben wird", so Rapoport in der Show Up to the Minute.

Vitt arbeitete elf Jahre bei den Saints und war zuvor Interims-Head-Coach der St. Louis Rams für die letzten elf Spiele der Saison 2005.

