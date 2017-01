Medien: Musgrave verlässt wohl Raiders

Mittwoch, 11.01.2017

Die Raiders stellten eine der explosivsten Offensivreihen der Liga und gewannen die Mehrzahl ihrer Spiele (12-4-Bilanz) mit ihrer mächtigen Offensive. Dennoch stehen die Zeichen zwischen den Raiders und Musgrave auf Trennung.

Wie Ian Rapoport vom NFL Network berichtet, wird der auslaufende Vertrag des Assistenzcoaches nicht verlängert. Stattdessen scheint Quarterbacks Coach Todd Downing der Topkandidat auf den Posten unter Head Coach Jack Del Rio sein. Dieser ist seit 2015 im Amt und arbeitete zuvor für die Detroit Lions und Buffalo Bills. Zudem hätten mehrere Teams Interesse an Downing als Offensive Coordinator bekundet.

Musgrave wiederum arbeitete die letzten zwei Jahre für die Raiders und sorgte dafür, dass Carr in diesem Zeitraum für mehr als 8000 Yards passte und zudem 60 Touchdown-Pässe warf (19 INT). Vor seiner Zeit in Oakland war er der Quarterbacks Coach der Philadelphia Eagles und arbeitete entweder als OC oder QB Coach in jedem Jahr seit 1998 in der NFL.

