Rippenbruch! Packers wohl ohne Nelson

Dienstag, 10.01.2017

Das vermeldete NFL-Network-Insider Ian Rapoport am Montagabend. Demnach habe sich Nelson bei einem harten Hit von Giants-Cornerback Leon Hall "mindestens zwei Rippen" gebrochen, die Nacht von Sonntag auf Montag hatte er im Krankenhaus verbracht.

Dennoch erklärte Packers-Coach Mike McCarthy auf seiner Pressekonferenz zum Wochenbeginn, dass Nelson "eine Chance habe", bis zum Divisional-Duell mit den Cowboys am Sonntagabend fit zu werden.

Allerdings räumte auch McCarthy ein, dass Nelson bis Freitag mit der Reha-Gruppe trainieren und somit frühestens am Samstag wieder am Team-Training teilnehmen werde. Nur falls das klappt bestünde die Möglichkeit auf einen Einsatz am Sonntag. Laut Rapoport würde es einen "enormen Einsatz" fordern, damit Nelson überhaupt nur eine Chance hat.

