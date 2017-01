Medien: Colts entlassen GM Grigson

Samstag, 21.01.2017

Erlebe alle Spiele der NFL-Playoffs Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Das berichten Adam Schefter von ESPN und NFL Network Insider Ian Rapoport. Die Colts verpassten mit einer Bilanz von 8-8 das zweite Jahr in Folge die Playoffs. Grigson ist seit 2012 GM in Indianapolis, dabei draftete er in seinem ersten Jahr Andrew Luck.

Pat McAfee äußerte sich via Twitter bereits zu den Berichten. Der Punter des Teams dankte in einem Tweet erst Gott und schrieb anschließend ""ungerechtfertige Arroganz" ist soeben in eine Wand namens Karma gelaufen."

Die NFL im Überblick