Sonntag, 22.01.2017

Wie die Massachusetts State Police bestätigte, wurde ein Mann festgenommen, der den Feueralarm im Steelers-Hotel am Bostoner Flughafen ausgelöst haben soll. Der 25-Jährige, der aus Boston stammt, wird nun unter anderem wegen Ruhestörung und einem falschen Feueralarm angeklagt.

Offenbar hatte der Mann gegen 3.40 Uhr nachts den Feueralarm in einem Treppenhaus ausgelöst und flüchtete anschließend in einem wartenden Auto, in dem sich zwei weitere Männer befanden. Sie wurden wenig später jedoch gefasst. Die Feuerwehr rückte an, bevor nach einer halben Stunde Entwarnung gegeben wurde. Wie die Steelers bekanntgaben, musste jedoch niemand sein Zimmer verlassen.

Der frühere Steelers-Guard Alan Faneca twitterte anschließend: "Ich habe nie ein Spiel in New England gespielt, vor dem das nicht passiert ist. Jedes einzelne Mal."

Die Steelers sind nicht das erste Opfer eines solchen Streiches, mehrere Teams waren in der Vergangenheit bereits betroffen - darunter auch die Patriots.

