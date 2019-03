NBA-News: Joel Embiid von den 76ers wohl einsatzbereit gegen die Pacers

Joel Embiid von den Philadelphia 76ers soll beim Spiel gegen die Indiana Pacers am Sonntagabend (ab 20.30 Uhr bei SPOX im Livestream) wieder fit sein. Dies berichtet Ramona Shelburne von ESPN.

Zuvor fiel der Big Man für acht Spiele aufgrund von Schmerzen im linken Knie aus. Sein letztes Match war das All-Star Game am 18. Februar, wo er 10 Punkte für das Team Giannis erzielte.

Seit die Sixers nicht auf Embiid zurückgreifen können, haben sie eine Bilanz von 4-4 und verloren ihre vergangenen zwei Spiele. Unter anderem unterlag Philadelphia am Samstag den Houston Rockets deutlich mit 91:107.

Das Ziel der Sixers: Ein gesunder Embiid in den Playoffs

Am Mittwoch sagte Sixers-Coach Brett Brown, dass es das Ziel ist, Embiid rechtzeitig für die Playoffs einsatzbereit zu haben. "Unter dem Strich muss man sagen, dass wir seit dem All-Star Break so weit ohne ihn ausgekommen sind. Ich persönlich bin der Meinung, dass wenn es noch mehr Zeit benötigt, dann ist es so", erklärte er.

"Das Ziel ist offensichtlich: Es ist zu versuchen, ihn gesund ihn die Playoffs zu bringen. Ich schaue von Zeit zu Zeit auf und blicke auf den Kalender. Es ist nicht so, als hätte man übermäßig Zeit."