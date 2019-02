NBA All-Star Game: Team LeBron schafft Comeback- Durant wird MVP

Nach einer dominanten ersten Halbzeit von Team Giannis drehen LeBron James und Co. nach dem Seitenwechsel ordentlich auf. Die Intensität in der Defense nimmt zu, zudem versenkt Team LeBron einen Dreier nach dem anderen. Am Ende des All-Star Games 2019 stehen ein 178:164-Sieg für den King, gleich mehrere Rekorde und eine MVP-Trophäe für Kevin Durant. Das All-Star Game 2019 gibt es in voller Länge im Re-Live auf DAZN zu sehen.

Ganz im Gegensatz zum vergangenen Jahr war von Defense in den Anfangsminuten wenig bis gar nichts zu sehen. Stattdessen begann Giannis Antetokounmpo den Abend nach wenigen Sekunden direkt mit einem offenen Dunk - und gab auch anschließend die Marschrichtung seines Teams vor.

Der Greek Freak stand schon nach fünf Minuten bei 14 Punkten und 7 von 7 aus dem Feld. Giannis lieferte krachende Alley-Oops in der Transition, spektakuläre Layups und natürlich einen Dunk nach dem anderen. Hatte Giannis schon früh seine Augen auf die MVP-Trophäe geworfen?

Hilfreiche Unterstützung bekam der Bucks-Star vor allem von Teamkollege Khris Middleton, der drei Dreier in Folge versenkte. Auf einmal war Team Giannis mit 36:22 in Front. Dieser Vorsprung hielt bis zum Ende des ersten Viertels. Team LeBron war in dieser Phase extrem kalt von Downtown, ganz anders dagegen Dirk Nowitzki.

Der Deutsche wurde in seinem 14. All-Star Game etwa eine Minute vor Ende des ersten Durchgangs gemeinsam mit Dwyane Wade eingewechselt. Dirks erster Dreierversuch landete direkt in der Reuse, kurz darauf nahm er einen weiteren, tiefen Dreier - nothing but net! Dank Nowitzki ging es für Team Giannis mit 53:37 in den zweiten Abschnitt.

Team LeBron schafft Comeback in der zweiten Halbzeit

Dort legte der große Blonde mit einem weiteren Triple nach, bevor er unter großem Applaus vom Feld genommen wurde. Anschließend sorgten erneut Giannis sowie Paul George mit einem ansehnlichen 360-Grad-Dunk für die Highlights. Team LeBron blieb aber immerhin dank einiger Dreier von Damian Lillard in Schlagdistanz - 95:82 für Team Giannis nach der ersten Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel baute Team Giannis den Vorsprung sogar auf 20 Zähler auf, bevor LBJ mit einem Alley-Oop-Dunk nach Vorlage seines Buddys Wade dann die Aufholjagd einleitete. Wenig später - als Giannis eine Ruhepause bekam - startete Team LeBron einen 19:2-Lauf. Vor allem Lillard lief in dieser Phase richtig heiß. Der Blazers-Guard sorgte von Downtown schließlich für den Ausgleich, bis zum Ende des Durchgangs hatten LeBron und Co. erstmals seit dem ersten Viertel wieder die Führung auf der Habenseite (132:131).

Zwar starteten Giannis und Stephen Curry im Schlussabschnitt nochmal ein letztes Aufbäumen, doch letztlich machte die gute Defense von Team LeBron den Unterschied. Team Giannis traf nicht mehr so hochprozentig wie zuvor, auf der anderen Seite versenkte Kevin Durant dagegen zwei Triples in Folge, mit dem sich Team LeBron bis auf 8 Zähler absetzte.

NBA: Die besten Bilder vom All-Star Saturday mit Skills Challenge, Three-Point Contest und Slam Dunk Contest © getty 1/30 Für Dirk Nowitzki war es der wahrscheinlich letzte All-Star Saturday seiner Karriere, zumindest als Spieler. Mit der Skills Challenge, dem Three-Point Contest und dem Slam Dunk Contest war einiges geboten. SPOX präsentiert euch die besten Bilder. © getty 2/30 Die US-amerikanische Broadcast-Crew war mal wieder prominent besetzt. Unter anderem war der amtierende Skills Challenge-Champion Spencer Dinwiddie zu Gast. © getty 3/30 Luka Doncic versuchte, ihm diesen Titel abzuluchsen. Seine Taktik: Den Konkurrenten De'Aaron Fox mit karierten Schlafanzughosen zu verwirren. © getty 4/30 Mit Nikola Jokic war ein weitere Europäer im Wettbewerb, allerdings fehlte dem Fanliebling ein wenig die Geschwindigkeit. © getty 5/30 Das Duell der Top-Favoriten zwischen Fox und Trae Young endete mit einem Foto-Finish. Der Ball vom Hawks-Rookie landete jedoch Millisekunden früher im Korb. © getty 6/30 Jayson Tatum ging es vor allem um den Spaß und den hatte er sichtlich. Mit seinem präzisen Wurf schaffte er es bis ins Finale gegen Young. © getty 7/30 Doncic ließ sich derweil vieeellll Zeit, bloß nicht zu schnell laufen. Am Ende versuchte er mit Würfen von der Mittellinie, seine Gegner zu überraschen und den Fans eine Show zu bieten. © getty 8/30 Gelungen ist dies allerdings nur Tatum und zwar ausgerechnet im Finale. Somit gewann er den Titel und konnte sein Glück kaum fassen. © getty 9/30 Bevor es mit dem Dreier-Contest losging, sammelte Dell Curry, der Vater von Stephen und Seth, Geld für einen guten Zweck. Mark Price, Glen Rice und Ray Allen halfen ihm dabei. © getty 10/30 Letzter verwarf jedoch alles, sodass es an der Charlotte-Legende lag, Punkte zu sammeln. Immerhin 8.000 Dollar, aka sechs Treffer, bekamen sie zusammen. © getty 11/30 Damian Lillard hatte überraschend Probleme und bekam gerade so seinen letzten Wurf los. Für die Finalrunde reichte es trotzdem nicht. © getty 12/30 Auf der anderen Seite fackelte Steph die Bude ab und versenkte zehn Dreier in Folge. Mit 27 Punkten war er der beste Werfer der ersten Runde. © getty 13/30 Nummer zwei war Joe Harris, welcher als Geheimfavorit für den Titel gehandelt wurde. Und er konnte an seine starke Leistung in der Liga anknüpfen. © getty 14/30 Guy Fieri und Fat Joe hatten ihren Spaß beim Zusehen. Allerdings waren ihre Augen wohl öfter auf das Smartphone als auch den Court gerichtet. © getty 15/30 Titelverteidiger Devin Booker erwischte einen langsamen Start und verpasste die Endrunde nur knapp. Im Nachhinein machte er seinen Unmut darüber lautstark bemerkbar. © getty 16/30 Dirk Nowitzki hat es tatsächlich geschafft, alle Bälle rechtzeitig loszuwerden. Leider litt die Genauigkeit aufgrund dessen etwas. © getty 17/30 Trotz des einzigen Airballs des Wettbewerbs war Nowitzki zufrieden mit seiner Leistung. Außerdem haben ihn die Fans kräftig unterstützt. © getty 18/30 Im Publikum saß beispielsweise der Schauspieler und Komiker Chris Tucker. Selbstverständlich in der vordersten Reihe! © getty 19/30 Harris konnte letztendlich Curry im Finale mit 26 zu 24 Punkten bezwingen. Obwohl der Nets-Spieler zwischenzeitlich sehr ernst und angespannt dreinblickte, konnte er sich das Lächeln am Ende nicht verkneifen. © getty 20/30 Weiter ging es mit dem Dunk Contest und erneut war dabei Dennis Smith Jr. am Start, diesmal jedoch im Trikot der New York Knicks (oder hier im Jersey von J. Coles High School Team). © getty 21/30 Bei seinem finalen Dunk holte er Curry und Dwyane Wade mit aufs Parkett. Letzterer sollte sich als Hindernis vor den Korb stellen, während Curry ihm den Ball zupasst. © getty 22/30 Zu Beginn dunkte er schon über den Rapper J. Cole, der daraufhin beweisen wollte, dass auch er den Ball stopfen kann. Konnte er nicht. © getty 23/30 Vor heimischer Kulisse schien Miles Bridges einen Vorteil zu haben. Doch trotz seiner Huldigung der Hornets-Vergangenheit, kam er nicht über zwei Dunks hinaus. © getty 24/30 Und einen davon traf er noch nicht einmal und das selbst bei mehreren Versuchen. Quavo und Co. fanden das auch ziemlich seltsam. © getty 25/30 Hauptsache ist, dass er die Zeit genossen hat. Im Trikot von Larry Johnson tanzte Bridges los, selbst an den ikonischen Goldzahn hatte er gedacht. © getty 26/30 John Collins wurde ebenfalls historisch und sprang über das Modell des ersten Flugzeuges. Samt Fliegerkappe und Schal, die Brille ließ er letztendlich weg. Den Korb muss man ja schließlich noch sehen. © getty 27/30 Kareem Abdul-Jabbar, Julius Erving und Bill Russell lassen sich dennoch nicht aus den Sitzen hauen. Mit solch geballter Erfahrung wird man nicht mehr so leicht überrascht. © getty 28/30 Hamidou Diallo glänze durch seine extreme Athletik und sprang über den 2,16 Meter großen Shaquille O’Neal. 50 Punkte waren da garantiert, allein schon wegen dem Superman-Trikot. © getty 29/30 Einer darf natürlich bei keinem großen NBA-Event fehlen. Regisseur Spike Lee trat mal wieder in einem gewöhnungsbedürftigen Outfit auf, vielleicht war er zuvor ja noch angeln. © getty 30/30 Schlussendlich gewann der Rookie die Trophäe und ließ sich von seinen Teamkollegen feiern. Insgesamt sammelte der 20-Jährige 186 Punkte und schlug somit DSJ.

All-Star Game 2019: Kevin Durant wird MVP

Kurz darauf setzte LeBron mit einem weiteren Alley-Oop-Kracher nach, ein Stepback-Dreier von James Harden zum 178:162 machte schließlich den Deckel zu. Bester Scorer für Team LeBron war KD mit 31 Punkten (10/15 FG, 6/9 Dreier, dazu 7 Rebounds), dank seiner Heldentaten im vierten Viertel wurde er zudem zum MVP des All-Star Games 2019 ausgezeichnet.

Klay Thompson (20) sowie Lillard (18) steuerten zudem jeweils 6 Dreier bei, LeBron kam auf 19 Zähler. An die 38 Punkte von Antetokounmpo (17/23 FG) kam am Ende zwar keiner mehr heran, doch für den Sieg reichte es für den Bucks-Star nicht.

Ansonsten lieferten für Team Giannis aber auch George (20) und Middleton (20, 6/10 Dreier) starke Auftritte ab. Nowitzki kam nur 4 Minuten zum Einsatz, beendete die Partie aber mit 9 Punkten und 3 verwandelten Triples. Zudem erhielt er gemeinsam mit D-Wade ein gerahmtes All-Star-Trikot als Andenken an ihren letzten Auftritt auf dieser Bühne. Wade kam in 10 Minuten auf 7 Punkte und 4 Assists.

Die wichtigsten Statistiken

Team LeBron vs. Team Giannis 178:164

Vergangenes Jahr hatte das neue Format von Beginn an Auswirkungen auf das Spiel, vor allem in defensiver Hinsicht. 2019 wurde letzteres aber mal wieder komplett über den Haufen geworfen. Team Giannis stellte mit 53 Punkten den Rekord für die meisten Zähler im ersten Viertel eines All-Star Games ein (Westen 2016 und Osten 2017 ebenfalls 53 Punkte).

Wenig überraschend drückten beide Teams extrem häufig aus der Distanz ab, deutlich mehr als die Hälfte der Feldwurfversuche kamen aus dem Dreierland (zusammengenommen 168 von 276 ). Zwar wirkte das Zielwasser vor allem bei Team LeBron erst in der zweiten Halbzeit so richtig, am Ende schenkten sich die beiden Teams aus der Distanz aber relativ wenig (38,5 Prozent Team LeBron - 35,1 Prozent Team Giannis).

Mit dem Dreierregen sorgten Team LeBron und Team Giannis direkt für den nächsten Rekord. Noch nie flutschten so viele Dreier durchs Nylon wie an diesem Abend (zusammengenommen 62) - und noch nie zuvor drückten die beiden Mannschaften so oft von Downtown ab (168).

Die Defense wurde erst spät ein Faktor, vor allem im Schlussabschnitt machte Team LeBron aber ernst und fuhr so schließlich einen recht sicheren Sieg ein. Team Giannis traf im letzten Durchgang nur noch 34,2 Prozent aus dem Feld - für ein All-Star Game ein fast schon miserabler Wert.

NBA: Dirk Nowitzki beim All-Star Game über die Jahre © getty 1/24 Dirk Nowitzki wird heute Nacht zum 14. Mal im All-Star Game auflaufen. SPOX zeigt noch einmal alle großen Momente, die der deutsche Star beim Spektakel der Besten hatte. © getty 2/24 Seinen ersten Auftritt bei einem All-Star-Event hatte Nowitzki 2000 in Oakland, als er bei der Rookie Challenge dabei. Er scorte 17 Punkte (7/13 FG) und griff sich 4 Rebounds, sein Team verlor aber dennoch nach Verlängerung. © getty 3/24 Am nächsten Tag war Dirkules dann auch noch beim Three-point Contest dabei und sorgte erstmals für Furore. Die erste Runde gewann der Deutsche, doch im Finale musste der Youngster sich Jeff Hornacek knapp geschlagen geben. © getty 4/24 Auch im Jahr darauf konkurrierte sich Nowitzki wieder mit den Dreierspezialisten und wieder kam er ins Finale. Dort kühlte der Power Forward aber ab und verbuchte nur 10 Punkte. Ray Allen setzte sich die Krone auf. © getty 5/24 2002 durfte Nowitzki dann auch bei den Big Boys mitwirken. Peja Stojakovic hatte bei der Vorstellung sichtlich Spaß. © getty 6/24 Gut 23 Minuten durfte der Mavs-Star ran, am Ende standen 12 Punkte und 8 Rebounds. Der Westen siegte mit 135:120, Kobe Bryant scorte 31 Zähler. © getty 7/24 Was war das für ein Lineup im Jahr 2003. In MJs letztem All-Star Game erzielte Nowitzki 9 Punkte (4/8 FG). © getty 8/24 Der fliegende Dirk! Ein Dunk war 2004 tatsächlich das einzige Field Goal, welches der Dunking Deutschman erzielte. © getty 9/24 2005 gab es ein Wiedersehen mit Buddy Steve Nash, der bekanntlich nach Phoenix wechselte. Und es lief auch besser, diesmal standen 10 Punkte und 7 Rebounds auf der Anzeigetafel. © getty 10/24 Dirkules siegt beim Dreier-Contest. Im dritten Versuch klappt es endlich! Im Finals scort der Big 18 Punkte und sticht dabei Gilbert Arenas und Ray Allen aus. © getty 11/24 Am Tag danach erzielt Nowitzki in Houston 10 Punkte - trotz dieser sehr gewöhnungsbedürftigen Jerseys. © getty 12/24 Den Titel als Dreierkönig konnte Nowitzki im folgenden Jahr in Las Vegas aber nicht verteidigen. Zwar erreichte der Scharfschütze wieder die Finalrunde, doch Arenas und den Sieger, Jason Kapono, war kein Kraut gewachsen. © getty 13/24 In Las Vegas durfte Nowitzki dann erstmals starten, weil Yao Ming verletzt ausfiel. Wirklich berauschend war es aber nicht: In 16 Minuten wurden 9 Zähler notiert. © getty 14/24 Und noch einmal wollte es Nowitzki beim Three-point Contest wissen, nachdem Kobe verletzt absagte. Kapono war aber erneut nicht zu schlagen. © getty 15/24 Auch mit dem Westen musste sich Dirk mal wieder geschlagen geben. Der damals amtierende MVP erzielte von der Bank kommend 13 Punkte (5/14 FG). © getty 16/24 2009 schlug der Western aber zurück und Nowitzki erzielte dabei stabile 8 Zähler (3/5 FG). © getty 17/24 Es folgte das Heimspiel in Dallas, bei dem Nowitzki sein bestes All-Star Game ablieferte. 22 Punkte machte der Lokalmatador, doch der Osten siegte knapp und Dwyane Wade klaute Dirkules den möglichen MVP-Titel. © getty 18/24 2011 war der Deutsche dann wieder mehr in der Zuschauer-Rolle und gab sich mit 6 Punkten zufrieden. Dirkules schonte sich lieber für seinen epischen Playoff-Run. © getty 19/24 Auch als Finals-MVP überließ der Deutsche lieber anderen das Scheinwerferlicht. 2012 spielte Nowitzki nur 14 Minuten und kam auf 7 Punkte. © getty 20/24 Nach einem Jahr Pause kehrte Nowitzki 2014 wieder für das All-Star Game zurück, erstmals blieb er jedoch ohne Punkte. © getty 21/24 Dafür ließ er es im Jahr umso mehr krachen. In bester Vince Carter-Manier stopfte Dirkules einen Alley Oop von Curry und verbuchte 5 Punkte in zwölf Minuten. © getty 22/24 Nach nunmehr vier Jahren kehrt Nowitzki nun also noch einmal auf die große Bühne zurück. Schon am Freitag teilte der vielfache All-Star sein Wissen und coachte Team World. © getty 23/24 Am Samstag probierte Dirk es dann zum sechsten Mal beim Three-point Contest. Es reichte zwar nicht zum Sieg, aber Giannis Antetokounmpo filmte fleißig mit. Vielleicht hilft es dem Griechen ja bei seinem eigenen Wurf. © getty 24/24 In der Nacht auf Montag wird Nowitzki nun wohl zum 14. und letzten Mal für ein All-Star Game aufgerufen. Wir können dem Würzburger nur sagen: "Genieß es!"

Der Star des Spiels

Kevin Durant. Klar, für das meiste Staunen sorgte Giannis, doch KD versenkte im Schlussabschnitt einige enorm wichtige Dreier für sein Team, mit dem Team LeBron die Kontrolle übernahm. Mit 18 seiner 31 Punkte in Halbzeit zwei hatte der Warriors-Star einen großen Anteil am Comeback seiner Mannschaft.

Die Aktion des Spiels

Der Greek Freak produzierte gleich mehrere Highlight-Clips, die spektakulärste Aktion des Abends lieferte Antetokounmpo aber wohl Mitte des zweiten Viertels. In der Transition bediente Curry den heraneilenden Bucks-Star mit einem extrem hohen Bounce-Pass. Kein Problem für Giannis, der den Ball in schier unfassbarer Höhe fing und durch die Reuse stopfte. Da staunte das Spectrum Center in Charlotte nicht schlecht.