NBA-News: Stephen Curry bestätigt: Bruder-Duell beim Dreier-Contest

Beim kommenden All-Star Game in Charlotte Mitte Februar wird es beim Three Point Contest zu einem Bruderduell kommen. Wie Stephen Curry von den Golden State Warriors bestätigte, werden er und auch sein Bruder Seth von den Portland Trail Blazers am Wettbewerb teilnehmen.

Das bestätigte Stephen Curry gegenüber ESPN. Grund für die Teilnahme beider Currys sei vor allem, dass das All-Star Weekend in dieser Saison in deren Heimat-Bundesstaat North Carolina stattfindet. "Seth hat die Liga einige Zeit bei der Dreierquote angeführt und mein Dad hat bekanntlich auch zehn Jahre in Charlotte gespielt", erklärte der Warriors-Star noch einmal die Teilnahme im Woj Pod.

"Der Dreier-Contest wird sicherlich richtig lustig mit uns Curry-Brüder", berichtete der zweifache MVP weiter. "Seth wird mir sicherlich richtig Feuer geben, das wird ein Problem werden."

Während Seth zum ersten Mal dabei sein wird, ist es für Stephen bereits die sechste Teilnahme. Er gewann das Event bisher einmal, im Jahr 2015. In dieser Saison liegt der Warriors-Star auf Platz zwei hinter James Harden bei den verwandelten Dreiern, während Seth 48 Prozent seiner Distanzwürfe trifft (auch Platz zwei).

Gegen wen die Curry-Brüder in Charlotte antreten werden ist noch unklar. Nach Informationen von Shams Charania (The Athletic) werden sich aber wohl auch Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) und Buddy Hield (Sacramento Kings) versuchen.