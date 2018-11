NBA-News - Mehrere Wochen Pause für Raptors-Swingman Norman Powell

Die Toronto Raptors müssen wohl vier bis sechs Wochen auf Swingman Norman Powell verzichten. Der Rollenspieler verletzte sich am Montag im Spiel gegen Utah Jazz an der Schulter.

Der 25-Jährige kugelte sich dabei teilweise die linke Schulter aus und wird von den Raptors als "indefinitely out" gelistet. Über einen Zeitpunkt für seine Rückkehr kann daher nur spekuliert werden.

Powell kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 15 Minuten Einsatzzeit und erzielt dabei 5,0 Punkte und 2,0 Rebounds. Toronto liegt mit einer Bilanz von 11-1 auf Platz 1 der Eastern Conference. In der letzten Nacht gewannen sie bei den Sacramento Kings zum fünften Mal in Serie.