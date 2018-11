NBA: Utah Jazz siegen problemlos gegen harmlose Mavericks

Die Utah Jazz (5-6) haben durch einen souveränes 117:102 über die Dallas Mavericks (3-8) den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Vor allem der Backcourt überzeugte. Einziger Lichtblick bei den Mavs war wieder einmal Rookie Luka Doncic.

Nachdem die Dallas Mavericks gegen die Washington Wizards ihre sechs Spiele andauernde Negativserie beenden konnten, wartete im Back-to-back-Spiel bei den Utah Jazz eine ungleich schwierigere Aufgabe auf die Texaner. Während die Mavs weiterhin auf Dirk Nowitzki verzichten müssen, eine Rückkehr ist für Ende des Monats angepeilt, konnten die Jazz wieder auf Donovan Mitchell setzen. Der Shooting Guard hat seine Bänderdehnung im Knöchel auskuriert.

Utah machte früh im Spiel deutlich, wer der Herr im Hause ist. Joe Ingles setzte mit zwei Corner Threes erste Ausrufezeichen und Rudy Gobert dominierte DeAndre Jordan unter den Brettern. Mitte des ersten Viertels setzten sich die Jazz mit einem 14:4.Run erstmals ab. Ricky Rubio drückte stetig aufs Tempo und forcierte so das Transition Game der Jazz. Utah bewegte Ball und Gegner phasenweise herausragend, Dallas bekam defensiv überhaupt keinen Zugriff. Mit einem 9:2-Lauf beendete Utah das erste Viertel.

So ging es bis zur Halbzeit weiter. Die Mavs leisteten sich offensiv viel zu viele Ballverluste, die Utah häufig direkt in Punkte ummünzen konnte. Zwischenzeitlich war Dallas knapp zehn Minuten ohne Treffer aus dem Spiel heraus. Gegen Ende der ersten Hälfte versuchte Luka Doncic, das Heft in die Hand zu nehmen. Der Rookie verkürzte mit einem Dreier und seinem schon charakteristischen Floater, doch das Zwischenhoch währte nicht lang. Mit einem Rückstand von 23 Punkten aus Sicht der Mavs ging es in die Pause.

Kurzzeitige Aufholjagd der Mavs zu wenig

Dallas schaffte es zwar phasenweise den Rückstand auf 16 Punkte zu drücken, nachhaltig war das aber nicht. Utah dominierte zwar nicht mehr so eklatant wie in der ersten Hälfte, bewegte den Ball aber weiterhin gut und traf eiskalt vom Perimeter. Vor allem Alec Burks tat sich da hervor. Trotz der komfortablen Führung wurde es Ende des dritten Viertels noch ein wenig nicklig, als Derrick Favors mit dem Ellbogen Richtung Kopf von Dwight Powell ausholte. Der Power Forward kassierte ein Flagrant I Foul.

Als sich alle schon auf eine gemütliche Garbage Time einstellten, verkürzten die Bankspieler der Mavs den Vorsprung auf neun Zähler. Das Spiel gewann nun noch mal an Intensität, Rubio und Dennis Smith Jr. gerieten nach einer harmlosen Situation aneinander und kassierten beide ein technisches Foul. Utah ließ sich die Partie aber nicht mehr nehmen und gewann letztlich souverän. Mitchell machte per Dreier zwei Minuten vor Ende endgültig den Deckel drauf.

Er hatte am Ende 23 Punkte auf seinem Konto, Rubio kam auf 10 Punkte, 12 Assists und 5 Rebounds. Gobert sicherte sich ein Double-Double (17 Punkte, 10 Rebounds). Insgesamt punkteten sechs Jazz-Spieler zweistellig. Bei den Mavs war Doncic mit 24 Punkten Topscorer, DeAndre Jordan kam auf ein Double-Double (11 Punkte, 12 Rebounds) und bewies erneut seine beeindruckende Entwicklung am Charity Stripe (7/8). Maxi Kleber blieb in 13 Minuten Einsatzzeit eher unauffällig und beendete das Spiel mit 2 Punkten und 3 Rebounds.

Die jüngsten NBA-Spieler mit 30/10/10-Triple-Double: De'Aaron Fox auf LeBrons Spuren © getty 1/21 Ein King schreibt Geschichte: De’Aaron Fox hat letzte Nacht als jüngster NBA-Spieler der Geschichte 31 Punkte, 15 Assists und 10 Rebounds aufgelegt. Wir haben die Parameter auf 30/10/10 heruntergeschraubt – und auch da ist er weit vorne! © getty 2/21 Platz 20: Oscar Robertson (Cincinnati Royals) – 31 Punkte, 14 Rebounds und 11 Assists am 18.12.1960 – Alter: 22 Jahre, 24 Tage. © getty 3/21 Platz 19: Chris Webber (Washington Bullets) – 31 Punkte, 13 Rebounds und 11 Assists am 24.3.1995 – Alter: 22 Jahre, 23 Tage. © getty 4/21 Platz 18: LeBron James (Cleveland Cavaliers) – 30 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists am 19.1.2007 – Alter: 22 Jahre, 20 Tage. © getty 5/21 Platz 17: Jason Kidd (Dallas Mavericks) – 38 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists am 11.4.1995 – Alter: 22 Jahre, 19 Tage. © getty 6/21 Platz 16: Oscar Robertson (Cincinnati Royals) – 34 Punkte, 14 Rebounds und 11 Assists am 4.12.1960 – Alter: 22 Jahre, 10 Tage. © getty 7/21 Platz 15: Blake Griffin (Los Angeles Clippers) – 33 Punkte, 17 Rebounds und 10 Assists am 23.3.2011 – Alter: 22 Jahre, 7 Tage. © getty 8/21 Platz 14: Oscar Robertson (Cincinnati Royals) – 31 Punkte, 11 Rebounds und 14 Assists am 23.11.1960 – Alter: 21 Jahre, 365 Tage. © getty 9/21 Platz 13: Oscar Robertson (Cincinnati Royals) – 44 Punkte, 15 Rebounds und 11 Assists am 15.11.1960 – Alter: 21 Jahre, 357 Tage. © getty 10/21 Platz 12: Oscar Robertson (Cincinnati Royals) – 32 Punkte, 12 Rebounds und 10 Assists am 23.10.1960 – Alter: 21 Jahre, 334 Tage. © getty 11/21 Platz 11: Stephen Curry (Golden State Warriors) – 36 Punkte, 10 Rebounds und 13 Assists am 10.2.2010 – Alter: 21 Jahre, 333 Tage. © getty 12/21 Platz 10: Michael Jordan (Chicago Bulls) – 35 Punkte, 14 Rebounds und 15 Assists am 14.1.1985 – Alter: 21 Jahre, 332 Tage. © getty 13/21 Platz 9: Isiah Thomas (Detroit Pistons) – 46 Punkte, 10 Rebounds und 11 Assists am 8.2.1983 – Alter: 21 Jahre, 284 Tage. © getty 14/21 Platz 8: Magic Johnson (Los Angeles Lakers) – 33 Punkte, 15 Rebounds und 17 Assists am 29.3.1981 – Alter: 21 Jahre, 227 Tage. © getty 15/21 Platz 7: Magic Johnson (Los Angeles Lakers) – 41 Punkte, 12 Rebounds und 11 Assists am 28.3.1981 – Alter: 21 Jahre, 226 Tage. © getty 16/21 Platz 6: LeBron James (Cleveland Cavaliers) – 37 Punkte, 11 Rebounds und 12 Assists am 22.3.2006 – Alter: 21 Jahre, 82 Tage. © getty 17/21 Platz 5: LeBron James (Cleveland Cavaliers) – 43 Punkte, 12 Rebounds und 11 Assists am 15.2.2006 – Alter: 21 Jahre, 47 Tage. © getty 18/21 Platz 4: LeBron James (Cleveland Cavaliers) – 32 Punkte, 11 Rebounds und 11 Assists am 4.1.2006 – Alter: 21 Jahre, 5 Tage. © getty 19/21 Platz 3: LeBron James (Cleveland Cavaliers) – 36 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists am 19.11.2005 – Alter: 20 Jahre, 324 Tage. © getty 20/21 Platz 2: De’Aaron Fox (Sacramento Kings) – 31 Punkte, 10 Rebounds und 15 Assists am 1.11.2018 – Alter: 20 Jahre, 316 Tage. © getty 21/21 Platz 1: LeBron James (Cleveland Cavaliers) – 40 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists am 9.4.2005 – Alter: 20 Jahre, 100 Tage.

Die wichtigsten Statistiken

Utah Jazz vs. Dallas Mavericks 117:102 (BOXSCORE)

Die Turnover brachen Dallas schon früh im Spiel das Genick. Sieben Ballverluste leisteten sich die Texaner alleine im ersten Viertel. Utah nutzte dies für 13 Punkte. Bis zum vierten Viertel hatten die Jazz 22 Punkte aus den Ballverlusten der Mavs produziert. Am Ende waren es satte 25 Turnover für 31 Jazz-Punkte, allein Doncic und Harrison Barnes leisteten sich jeweils 5.

In dieser Saison produzieren die Jazz im Schnitt 23,8 Assists pro Spiel. Gegen die Mavs aber assistierten sie gleich 31 Mal bei 43 Treffern aus dem Feld. Der Ball lief exzellent durch die Reihen, häufig wurde der Extra-Pass gespielt. Vor allem Rubio, Mitchell (7 Assists) und Ingles (6) bewiesen ein gutes Auge für den Nebenmann.

Dieses gute Ball-Movement sorgte eben auch für offene Würfe am Perimeter. Lange Zeit lag die Quote der Jazz bei annähernd 50 Prozent, in der wilden Schlussphase sank diese dann auf 35,1 Prozent. Vor allem Alec Burks lief zwischenzeitlich heiß und versenkte 4 seiner 5 Versuche.

Dallas fand so gut wie nie den Weg in die Zone und erzielte dort nur 30 Punkte im gesamten Spiel. Rudy Gobert sorgte in gewohnter Manier dafür, dass jeder, der den Ring attackierte, sich die Punkte auch verdienen musste. Gleich 10 Würfe blockten der Franzose und seine Nebenleute.

Der Star des Spiels

Donovan Mitchell. Der junge Star der Jazz attackierte zusammen mit Rubio fortwährend den Mavericks-Korb. Sie hielten die Pace ungemein hoch, verrannten sich dabei nicht, sondern fanden auch immer den besser postierten Mitspieler. Seine Knöchelverletzung, die ihn das Spiel gegen die Raptors kostete, hinterließ keine Spuren mehr. Er traf 9 seiner 17 Würfe und kam neben den 23 Punkten noch auf 7 Assists, 5 Rebounds und 2 Steals. Ebenfalls stark war Jae Crowder mit 14 Bankpunkten.

Der Flop des Spiels

Dennis Smith Jr. Der Guard konnte zu keiner Zeit sein Spiel aufziehen. Sein aggressives Attackieren war zu keiner Zeit zu sehen, Smith Jr. nahm im ganzen Spiel nur sechs Würfe und blieb seltsam passiv. So sehen die Quoten zwar nicht sonderlich schlecht aus, aber der Hoffnungsträger der Mavs war überhaupt kein Faktor im Spiel. Das kann er in jedem Fall besser.

Coaching Move des Spiels

Utahs Coach Quin Snyder ließ seine Spieler immer wieder die Zone der Mavs attackieren, wohlwissend, dass dort DeAndre Jordan ziemlich auf sich allein gestellt sein würde. Der Plan ging auf, denn Jordan sah sich fortlaufend kleineren Gegenspielern ausgesetzt, die ihm im Pick-n-Roll vor die Füße geswitcht wurden. Und selbst im Duell mit Rudy Gobert hatte er häufig das Nachsehen. Die Mavs schafften es nicht, sich darauf einzustellen.