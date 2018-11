NBA-News: Markelle Fultz fehlt den Sixers - Treffen mit Spezialisten geplant

Das Drama um Markelle Fultz geht in die nächste Runde. Der Point Guard der Philadelphia 76ers wird sich in der kommende Woche mit einem Spezialisten treffen, der seine Schulter untersuchen soll. Bis dahin wird er nicht am Training oder den Spielen seines Teams teilnehmen.

Das bestätigte Fultz Agent Raymond Brothers gegenüber ESPN. Weder Sixers-Coach Brett Brown noch General Manager Elton Brand wurde demnach über die erneuten Probleme des Nr.1-Picks von 2017 im Vorfeld informiert. Erst ein Anruf von Brothers am Dienstag brachte die schlechte Kunde.

"Aus medizinischer Sicht haben wir nichts gesehen, was ihm nicht erlaubt hätte, zu spielen", erklärte Brand gegenüber Reportern. "Er hat gestern gespielt und er hat auch vor zwei Tagen gespielt."

Wie lange Fultz nun ausfallen wird, wisse Brand aktuell selbst noch nicht. "Am Montag ist der Termin, danach werden wir mehr wissen."

Markelle Fultz schon lange mit Schulter-Problemen

Die Probleme um die Schulter von Fultz ziehen sich schon seit dem Beginn seiner Rookie-Saison. Der 20-Jährige stand 2017/18 in nur 14 Partien auf dem Parkett, den Rest der Spielzeit verpasste er aufgrund von verschiedenen Verletzung, die offenbar alle im Zusammenhang mit seiner rechten Schulter standen.

Dies machte sich vor allem beim Shooting bemerkbar, Fultz Wurf wirkte in der vergangenen Saison extrem unrund. Zwar investierte er im Sommer viel Zeit in seinen Jumper und arbeitete mit dem anerkannten Shooting-Coach Drew Hanlen zusammen, eine Besserung war bisher aber nicht zu erkennen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Fultz und Hanlen ihre Zusammenarbeit beendet haben.

Der Point Guard kam 2018/19 in bisher 19 Partien auf 8,2 Punkte, 3,7 Rebounds sowie 3,1 Assists pro Partie. Dabei traf er allerdings nur 41,9 Prozent aus dem Feld, 28,6 Prozent von Downtown und 56,8 Prozent von der Freiwurflinie.