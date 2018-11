NBA Power Ranking im November: Wie weit bringt Jimmy Butler die Philadelphia 76ers?

Der erste Saisonmonat ist durch und am Wochenende erfolgte auch noch der erste Blockbuster-Trade - höchste Zeit also für ein Power Ranking! SPOX-Redakteur Ole Frerks nimmt den (frühen) Puls aller NBA-Teams und ordnet sie mithilfe von Strength of Schedule, Net-Rating und Co. ein.

Alle in diesem Artikel verwendeten Statistiken stammen von basketball-reference.com, Second Spectrum und nba.com/stats.

Von 24 auf 30: Cleveland Cavaliers (2-11).

Der Coach (Ty Lue) ist weg, der Neue (Larry Drew) hatte nur bedingt Lust auf den Posten als Interims-Coach. Ein ehemaliger Assistant Coach (Jim Boylan) hat die Cavs verklagt. Kevin Love und George Hill sind verletzt, Cedi Osman auch. Mehrere Veteranen wollen weg, darunter J.R. Smith, und in der Zwischenzeit zweifeln sie mehr oder weniger offen an Hoffnungsträger Collin Sexton. Ansonsten läuft alles bestens in Cleveland. Um das nochmal zu betonen: Mit fast genau diesem Kader erreichte LeBron letztes Jahr noch die Finals. Das wird mit jedem Tag ein bisschen unglaublicher ...

Von 25 auf 29: Phoenix Suns (2-11).

Devin Booker ist nach wie vor ein klasse Scorer und macht als Playmaker Fortschritte, wenngleich er dabei noch einen weiten Weg vor sich hat (6,4 Assists, 4,6 Turnover). Deandre Ayton ist die erwartete Double-Double-Maschine und T.J. Warren weiß, wo der Korb hängt (seine Nebenleute wiederum ...). Ansonsten funktioniert nicht viel in Phoenix. Nur drei Teams verteidigen schlechter, was nicht schockiert - aber Phoenix stellt dazu auch noch die schlechteste Offense. Wer hätte gedacht, dass Point Guards einen gewissen Nutzen haben? Und was ist eigentlich mit Josh Jackson passiert?

Von 30 auf 28: Atlanta Hawks (3-11).

Es gibt Spiele, in denen man genau erkennen kann, wo Atlanta spielerisch hinwill. Mit einer irren Pace spielen die Hawks ohnehin, an guten Tagen fallen auch die Dreier und Trae Young orchestriert eine schnelle Offense, in der der fast 42-jährige Vince Carter aus irgendeinem Grund immer noch effektiv ist und 360-Dunks versenkt. Diese Tage sind bisher rar gesät und im Normalfall bekommen die Hawks auf die Mütze, weil es vorne einfach an Talent fehlt (das Defensiv-Rating ist mit Platz 23 sogar besser als erwartet). Aber: Die Idee ist da und Young scheint dafür genau der richtige Spieler zu sein.

Von 28 auf 27: New York Knicks (4-10).

Die Knicks sind ohne Kristaps Porzingis an den meisten Tagen in Sachen Talent zwar unterlegen, aber Coach David Fizdale hat es immerhin bereits geschafft, ihnen eine gewisse Grundkompetenz zu vermitteln, auch wenn gerade offensiv noch sehr viel fehlt. Bisweilen würde man sich fast noch etwas mehr Vertrauen für die jungen Spieler wünschen, es geht ja um nicht viel. Nachdem die Kyrie- und Butler-Träume mittlerweile wohl beide abgehakt sind, muss sich New York umso mehr auf Kevin Knox, Frank Ntilikina und Co. konzentrieren. Ein Lichtblick: Mitchell Robinson!

Von 14 auf 26: Washington Wizards (4-9).

Die Wizards sind vom Talent her viel besser als diese Platzierung und es ist gut möglich, dass sie nächstes Mal deutlich höher auftauchen. Aber diese latente Lustlosigkeit, dieser eklatante Mangel an Teamchemie und dieses an Arbeitsverweigerung grenzendes Auftreten vor allem in der Defensive gehört dann doch abgestraft. Ja, Dwight Howard war eine Weile verletzt, eine Entschuldigung für das schlechteste Defensiv-Rating der Liga ist das bei diesem Kader aber nicht. Bei diesem Auftreten drängt sich ein Aufbruch des Beal-Wall-Porter-Kerns Woche für Woche mehr auf.

Von 25 auf 25: Chicago Bulls (4-10).

Zach LaVine ist eine veritable Scoring-Maschine - der Shooting Guard ist wieder fit und legt bei Punkten (27,1), Assists und Rebounds Career Highs auf, auch in der Crunchtime gab es schon einige Heldentaten von ihm. Die Defense der Bulls war zunächst erwartungsgemäß katastrophal, nach der Abschlachtung seitens der Warriors wurde es zuletzt aber besser. Von einem guten Team sind die Bulls noch weit entfernt und Jabari Parker passt bisher nur bedingt rein, aber es gibt Lichtblicke. In Abwesenheit von Bobby Portis und dem Finnisher sieht Wendell Carter wie ein künftiger Star aus.

Von 27 auf 24: Orlando Magic (6-8).

Die erneute Verletzung von Jonathan Isaac war ärgerlich, zumal es eine der Hauptaufgaben von Coach Steve Clifford ist, die richtige Rolle für den jungen Big Man zu finden. Unter anderem bezüglich seines Fits neben Rookie Mo Bamba, der bisher alles andere als gut mit der NBA zurechtkommt. In der Zwischenzeit schmeißen bei den Magic wie gewohnt Evan Fournier, Aaron Gordon und Nikola Vucevic die Show - und Orlando gehört mal wieder zu den drei schlechtesten Offensiv-Teams der NBA. Irgendwann muss eine Lösung auf der Eins her, auch wenn D.J. Augustin ordentlich spielt.

Von 20 auf 23: Dallas Mavericks (5-8).

Eigentlich sollte in Dallas die Freude über den starken Saisonstart von Luka Doncic und auch, zugegebenermaßen in etwas geringerer Dosis, von Maxi Kleber überwiegen. Stattdessen liest man von Neid der Veteranen gegenüber Doncic und von Irritation über schlechte Leistungen von DeAndre Jordan. Ganz nebenbei sind die Mavs laut Net-Rating um mehr als 15 Punkte besser (!), wenn Dennis Smith Jr. nicht auf dem Court steht. Wann gibt Dirk Nowitzki endlich sein Debüt? Vielleicht sorgt seine Präsenz ja für etwas positivere Stimmung in Big D.

Von 15 auf 22: Miami Heat (5-8).

Die Heat haben zwar die besten City Jerseys, dafür aber keine fitten Point Guards. Goran Dragic schlägt sich mit kleineren Verletzungen rum, sein de-facto-Backup Dwyane Wade weilt beim neugeborenen Kind. Wades Erfahrung könnten die Heat dabei gut gebrauchen: Schon viermal verlor Miami noch Spiele, in denen sie zweistellig geführt hatten. James Johnson fehlt vor allem defensiv: Platz 19 beim Defensiv-Rating ist für die normalerweise sehr auf Defense ausgerichteten Heat nicht gut genug. Immerhin macht die Entwicklung von Josh Richardson Spaß (20,5 Punkte pro Spiel).

NBA - Die neuen City-Edition-Jerseys der NBA-Teams © getty, twitter.com/lakers 1/31 Die NBA-Teams haben ihre City Jerseys veröffentlicht - mit ziemlich unterschiedlichem Ergebnis! Wir präsentieren alle neuen Designs. © nba.com 2/31 PORTLAND TRAIL BLAZERS - C.J. McCollum präsentiert das neue Jersey der Blazers, das als Hommage an den Pazifischen Nordwesten gedeutet werden soll. © nba.com 3/31 MILWAUKEE BUCKS - Ungewohnte Farbenpracht bei den Bucks: Als Inspiration diente das alte Court-Design der ehemaligen UW-Milwaukee Panther Arena (besser bekannt als MECCA), in der die Bucks zwischen 1969 und 1988 spielten. © twitter.com/chicagobulls 4/31 CHICAGO BULLS - Die vier Sterne auf der Brust des Bulls-Jerseys sollen die Stadtflagge Chicagos repräsentieren. © nba.com 5/31 CLEVELAND CAVALIERS - Auch die Cavs haben ihre neuen Jerseys veröffentlicht und offensichtlich sind alle Spieler begeistert davon. Oder, Kevin Love? Kevin? © twitter.com/celtics 6/31 BOSTON CELTICS - Grün/Weiß/Gold, die Celtics repräsentieren ihr Wurzeln, ansonsten wurde nicht viel herumexperimentiert, sondern sich auf Altbewährtes verlassen. © twitter.com/TomerAzarly 7/31 LOS ANGELES CLIPPERS - Sieht so das neue City-Edition-Jersey der Clippers aus? Offiziell vorgestellt wurde es noch nicht, es sieht aber ganz danach aus, als ob die Clippers eine Hommage an das Logo der Olympischen Spiele 1984 in das Trikot einarbeiten. © nba.com 8/31 MEMPHIS GRIZZLIES - In Memphis will man die Nähe zum Wrestling präsentieren - insgesamt sechsmal sollen Jaren Jackson Jr. und Co. mit dem "Main Event" Jersey auflaufen. © twitter.com/ATLhawks 9/31 ATLANTA HAWKS - Mit den goldenen Ziffern feiern die Hawks ihr 50. Jubiläum, das Muster an den Seiten soll die Federn des Adlers darstellen. © twitter.com/MiamiHEAT 10/31 MIAMI HEAT - Sie sind wieder da! Die Heat haben die neue Trikot-Version der Vice-Kampagne vorgestellt. Nach den weißen Jerseys im Vorjahr laufen die Heat 2018/19 an 15 Abenden in schwarzen Leibchen mit rosa-blauen Akzenten auf. © twitter.com/UniWatch 11/31 CHARLOTTE HORNETS - Der "Buzz City"-Schriftzug ist bereits aus den vergangenen Jahren bekannt und auch sonst gibt es bei den City Edition Jerseys der Hornets nur marginale Veränderungen zu den Vorversionen. © nba.com 12/31 SACRAMENTO KINGS - Mit dem babyblauen Trikot möchten die Kings ihrem Stolz auf die kalifornische Hauptstadt Ausdruck verleihen. Abgesehen vom Sactown-Schriftzug gibt es aber nicht besonders viele Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. © twitter.com/nyknicks 13/31 NEW YORK KNICKS - Es sieht eigentlich kaum wie ein Trikot der Knicks aus. Dunkele Farben mit den auffälligen Streifen als Umrandung, ein Look angelehnt an die 50er Jahre. © twitter.com/lakers 14/31 LOS ANGELES LAKERS - Das Team von LeBron James bleibt seinen Farben treu und ließ sich von Legende Magic Johnson beim Design unterstützen. © twitter.com/OrlandoMagic 15/31 ORLANDO MAGIC - Auf den ersten Blick wirkt diese Ausgabe des Magic-Trikots nicht sonderlich spektakulär. Auf den zweiten Blick fallen aber die Verzierungen an den Seiten des Trikots, die den Nachthimmel darstellen sollen, positiv ins Auge. © nba.com 16/31 DALLAS MAVERICKS - Luka Doncic präsentiert das neue Jersey der Mavs, das einen Neuanfang für die Franchise repräsentieren soll. Ist das gelungen? © nba.com 17/31 BROOKLYN NETS - Normalerweise laufen die Nets nur in Schwarz/Weiß auf, mit den neuen City-Edition-Jerseys bekommt die Franchise einen kleinen Farbtupfer verpasst. © nba.com 18/31 DENVER NUGGETS - Das Regenbogen-Design ist eine Hommage an frühere Tage in der Mile High City, dazu die Skyline Denvers mit den Rocky Mountains im Hintergrund. Durchaus gelungenes Design oder was meint ihr? © twitter.com/pacers 19/31 INDIANA PACERS - Erkennen nur wir hier eine gewisse Ähnlichkeit zum Jersey der Grizzlies? Wie dem auch sei - "Speed" ist das Motto dieses Trikots. © twitter.com/PelicansNBA 20/31 NEW ORLEANS PELICANS - Farbenfroh und dynamisch, die Pelicans haben sich Mardi Gras als Motto genommen. Der Fasching kommt mit dem Design wirklich gut rüber. © twitter.com/detroitpistons 21/31 DETROIT PISTONS - Die schwarzen City-Edition-Jerseys der Pistons wurden laut Aussage der Franchise von der Automobil-Kultur sowie die pragmatische Mentalität der Stadt inspiriert. © twitter.com/KrisReports 22/31 TORONTO RAPTORS - Seit dem letzten Jahr hat sich nicht viel verändert, doch diesmal entschieden sich die Raptors für weiß anstatt schwarz. Auch hier nahm der Rapper Drake wieder Einfluss. © twitter.com/HoustonRockets 23/31 HOUSTON ROCKETS - Genau wie die Warriors, versuchen auch die Rockets die chinesische Kultur ihrer Fans in das neue Trikot einfließen zu lassen. Selbige Idee hatten sie auch schon letztes Jahr. © twitter.com/sixers 24/31 PHILADELPHIA 76ERS - Auch die Sixers feiern mit ihren City-Edition-Jerseys einen lokalen Helden: Rocky Balboa. Die grauen Trikots sollen an den berühmten Trainingsanzug erinnern, den Sylvester Stallone in den Rocky-Filmen trug. © nike.com 25/31 PHOENIX SUNS - In Arizona wagt man keine besonders großen Experimente. Das fast komplett in lila gehaltene Throwback-Jersey mit den orangefarbenen Akzenten soll an die alten Zeiten in den 90ern erinnern. © twitter.com/okcthunder 26/31 OKLAHOMY CITY THUNDER - Nach den vielen dunkel geprägten City-Edition-Jerseys bringen die Thunder endlich ein wenig Farbe ins Spiel. © nba.com 27/31 MINNESOTA TIMBERWOLVES - Das Design lehnt sich an das Album Purple Rain der Pop-Ikone Prince an - dieser ist einer der bekanntesten Söhne der Stadt. Definitiv eine schöne Idee, wobei die Farbe für viele sicherlich ein wenige gewöhnungsbedürftig sein wird. © nba.com/warriors 28/31 GOLDEN STATE WARRIORS - Die Warriors ehren die chinesische Community der Bay Area. Viele Elemente alter Trikots wurden aber dennoch beibehalten und mit der chinesischen Kultur gemixt. © nba.com 29/31 WASHINGTON WIZARDS - Die weißen Streifen an der Seite des Trikots sollen das Washington Monument darstellen - eine Würdigung der nächtlichen Skyline der US-Hauptstadt © nike 30/31 UTAH JAZZ - Die selben Trikots, wie auch schon im letzten Jahr. Keine Veränderungen im Design. © nike 31/31 SAN ANTONIO SPURS - Auch hier wurde nichts verändert, sondern sich für die Trikots vom letzten Jahr entschieden.

Von 23 auf 21: Brooklyn Nets (6-8).

Die Verletzung von Caris LeVert ist natürlich ein Dämpfer, auch wenn sie zum Glück nicht so schlimm ausfiel wie zunächst befürchtet. Der Swingman war bis dato ein ganz heißer Kandidat auf den MIP-Award und Brooklyns bester Spieler, dem gemeinsam mit Big Man Jarrett Allen die Zukunft gehören soll. Nun rückt gerade D'Angelo Russell wieder etwas mehr in den Fokus. Bemerkenswert: Trotz des recht niedrigen Talent-Levels hatte Brooklyn dank des Systems von Coach Kenny Atkinson bisher eins der besten Offensiv-Ratings der Liga. LeVert war allerdings der wichtigste Teil davon ...

Seite 1: Platz 30 bis 21

Seite 2: Platz 20 bis 11

Seite 3: Platz 10 bis 1