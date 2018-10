NBA-News: Will Kyrie Irving Anthony Davis zu den Boston Celtics lotsen?

Kurz nachdem Kyrie Irving angekündigt hat, seinen Vertrag bei den Boston Celtics verlängern zu wollen, hat der Point Guard offenbar Anthony Davis kontaktiert.

Wie Jay King von The Athletic berichtet, habe sich Irving mit dem Big Man der New Orleans Pelicans über die Möglichkeit unterhalten, in Zukunft gemeinsam für die Celtics aufzulaufen.

Allerdings steht Davis noch drei weitere Jahre bis 2021 bei den Pelicans unter Vertrag, zudem ist nicht durchgesickert, was Davis von dieser Idee hält.

Bereits im Februar berichtete jedoch Jared Weiss von der USA Today, dass die Celtics ein Auge auf Davis geworfen haben und den Power Forward früher oder später nach Boston holen möchten.

Davis legte in der vergangenen Saison durchschnittlich 28,1 Punkte, 11,1 Rebounds sowie 2,6 Blocks pro Partie auf. Im MVP-Voting landete er es 2017/18 auf dem dritten Platz.