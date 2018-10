NBA News: Kyrie Irving möchte Vertrag bei den Boston Celtics im nächsten Sommer verlängern

Kyrie Irving möchte auch über die kommende Saison hinaus bei den Boston Celtics bleiben und seinen Vertrag im nächsten Sommer verlängern. Das gab er unter tosendem Beifall bei einem Fan-Event im TD Garden in Boston bekannt.

"Ich habe es bereits meinen Mitspielern, dem gesamten Team und jedem in Boston erzählt: Wenn ihr mich zurückhaben wollt, werde ich nächsten Sommer einen neuen Vertrag hier unterschreiben", sagte Irving angesprochen auf seine Zukunft.

Der einzige Grund, der ihn von einer vorzeitigen Verlängerung noch abhält, soll finanzielle Hintergründe haben. Der Point Guard kann insgesamt rund 80 Millionen US-Dollar mehr verdienen, wenn er im Sommer 2019 einen neuen Vertrag unterschreibt und auf eine vorzeitige Verlängerung des aktuellen Vertrags verzichtet.

Die dadurch entstehenden Gerüchte seien für Irving nicht weiter dramatisch: "Das ist Teil meines Berufs und es ist nun mal eine große Entscheidung", sagte er zu den Fans. "Aber ich bin nun ein Jahr aus Cleveland weg und fühle mich mittlerweile sehr wohl in Boston."

In letzter Zeit wurde Irving immer wieder Interesse an einem Wechsel zu den New York Knicks nachgesagt, bei denen er möglicherweise auf Jimmy Butler treffen würde. Dieses Thema ist nun aber wohl erst einmal vom Tisch.