Korbjäger NBA Podcast - Preseason, MVP-Talk, LeBron James & Luka Doncic

Der Korbjäger NBA Podcast ist zurück und widmet sich in dieser Woche allen Eindrücken der Preseason, insbesondere den ersten Spielen von Luka Doncic, LeBron James und Markelle Fultz. Außerdem: Ein Blick auf aktuelle News und eine Diskussion über den MVP-Award.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

In der neuen Folge geht es nach dem Abschluss der Division-Previews um die Eindrücke der Preseason, die aktuellen News um Jimmy Butler, Kyrie Irving und Lauri Markkanen sowie um den MVP-Award. Hier geht es zur Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Dazu kann man die Folge auch direkt beim Hoster Podomatic abspielen.

Korbjäger NBA Podcast: Preseason, MVP-Talk, LeBron & Luka

Die neue Folge startet mit einer Entschuldigung, dann beschäftigen wir uns mit unseren Eindrücken der Preseason - was haben die ersten Spiele von Luka Doncic gezeigt und warum wird gerade er über Social Media so kontrovers diskutiert? Wie haben uns die ersten Spiele von Markelle Fultz gefallen? Danach blicken wir auf die News der Woche und Max versucht, etwas Positives in der Situation von Lauri Markkanen und den Bulls zu sehen. Im Anschluss sprechen wir über Definition und erste Kandidaten für den MVP-Award in der kommenden Saison.

Viel Spaß mit der neuen Folge!

Das Programm:

1:25 Puls der Preseason

28:50 Die News der Woche

36:18 Tränen für den Finnisher

45:15 Der MVP-Award im Fokus

Hier findet man den Korbjäger Podcast