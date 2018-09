Korbjäger NBA Podcast: Jimmy Butler, Kawhi Leonard und die Highlights vom Media Day

Der Korbjäger Podcast meldet sich aus der Pause zurück und befasst sich intensiv mit den Gerüchten um Jimmy Butler, einer ansteckenden Lache und den Highlights vom Media Day.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

In der neuen Folge geht es nach der Division-Reihe um den Media Day, die ansteckende Lache von Kawhi Leonard und alle News rund um Jimmy Butler. Hier geht es zur Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Dazu kann man die Folge auch direkt beim Hoster Podomatic abspielen.

Korbjäger NBA Podcast: Die Jimmy Butler-Situation in der Analyse

In dieser Folge lösen wir zunächst die letzte Abstimmung der Division-Reihe auf, dann beschäftigen wir uns intensiv mit dem Media Day: Was gibt's Neues aus der NBA, warum wird aus der Lache von Kawhi Leonard ein großes Thema und was hat Dion Waiters über den Sommer gemacht? Danach befassen wir uns intensiv mit der Situation um Jimmy Butler und ergründen, warum es zum wiederholten Male zu einem hässlichen Abschied kommen dürfte.

Viel Spaß mit der neuen Folge!

Das Programm:

4:00 Kawhy so serious?

11:13 Media Day der Bulls

17:56 LeBrons erster Lakers-Termin

26:42 Die Situation von Jimmy Butler

57:03 Ein großes Comeback

