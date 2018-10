NBA Ergebnisse: Starker Trae Young führt Atlanta Hawks zum Sieg gegen Cavaliers

Der Fehlstart der Cleveland Cavaliers ist perfekt. Gegen die Hawks setzte es für Kevin Love und Co. die dritte Niederlage im dritten Spiel. Vor allem gegen den überragenden Top-Rookie Trae Young fanden die Cavs keine Antwort.

Cleveland Cavaliers (0-3) - Atlanta Hawks (1-2) 111:133 (BOXSCORE)

Nach dem enttäuschenden Saisonstart mit zwei Niederlagen war die Mission der Cavaliers bei ihrem Heimdebüt klar: Ein Sieg muss her, immerhin haben die Cavaliers seit 14 Jahren nicht mehr die ersten drei Spiele zum Auftakt einer neuen Saison verloren. Entsprechend motiviert starteten die Hausherren in die Partie.

Schon nach wenigen Minuten lag Cleveland mit 11:5 in Front, was Hawks-Coach Lloyd Pierce zu einer frühen Auszeit veranlasste. Doch auch danach wurde es aus Sicht der Gäste erst einmal nicht besser. Die Cavs nutzten angeführt vom starken Kevin Love die zahlreichen Lücken in der Defense Atlantas geschickt aus und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus.

Doch Atlanta hielt dagegen - vor allem in Person von Trae Young. Der Nr.5-Pick des Drafts versenkte allein in Halbzeit eins 4 seiner 8 Versuche von Downtown und brachte sein Team mit 21 Punkten erst zurück in die Partie und dann gegen Ende des zweiten Viertels sogar in Führung (64:60).

Von Defense war derweil auch nach der Halbzeitpause auf beiden Seite wenig bis gar nichts zu sehen, Young, Alex Len (16 Punkte, 11 Rebounds) oder Rodney Hood auf der Gegenseite scorten munter vor sich hin, bedeutend absetzen konnte sich aber keines der beiden Teams.

Erst im Schlussabschnitt bauten die Hawks nach und nach ihre Führung aus, etwa acht Minuten vor Schluss lagen die Gäste mit 108:91 in Front. Die Cavs machten in dieser Phase überhaupt keinen guten Eindruck, defensiv konnten sie mit dem guten Transition-Spiel der Hawks nicht mithalten, in der Offense waren Love und Co. schon längst abgekühlt.

Dementsprechend konnte Cleveland nicht mehr zurückkommen und kassierten also doch die dritte Pleite in Serie. Jordan Clarkson war dabei mit 19 Punkten noch Topscorer, Love kam auf 16 und 17 Bretter. Auf der anderen Seite war Young mit 35 Punkten (13/23 FG, 6/14 FG) und 11 Assists der überragende Mann, der in zahlreichen Facetten des Spiels glänzte. Auch Omari Spellman (17, 4/5 Dreier) oder Kent Bazemore (23) lieferten eine gute Partie ab. Zudem hämmerten die Hawks den Hausherren 22 Dreier um die Ohren (bei 47 Versuchen, 46,8 Prozent).

