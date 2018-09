NBA-News: Rick Carlisle und J.J. Barea schwärmen von Luka Doncic

Die Dallas Mavericks setzen große Hoffnungen in No.3-Pick Luka Doncic, für den sie sogar einen Erstrundenpick an die Atlanta Hawks abgaben. Coach Rick Carlisle sang erneut ein Loblied auf den Rookie und auch Guard-Kollege J.J. Barea hatte nur Gutes zu berichten.

"Jeder Fan, der sich keine Dauerkarte geholt hat, wird dies noch zutiefst bereuen. Das ist alles, was ich nach zwei Tagen mit Luka zu sagen habe", erklärte Carlisle gegenüber Eddie Sefko von den Dallas Morning News.

Doncic hielt sich in der vergangenen Woche in Dallas auf und spielte ein wenig Pickup mit einigen seiner neuen Teamkollegen, darunter auch J.J. Barea, der ebenfalls nur Gutes über die Leistungen von Doncic zu berichten hatte.

"Er ist nicht gerade schnell, aber er spielt das Spiel mit einer guten Pace und immer kontrolliert", sagte Barea. "Er ist groß, er kann über die Gegenspieler hinwegpassen. Er ist wirklich ein großartiger Passgeber, der aber auch werfen kann. Man muss ihn auf jeden Fall stets verteidigen."

Doncic kommt mit jeder Menge Vorschusslorbeeren in die NBA. In Europa räumte der Slowene als Teenager bereits alles ab und wurde in der EuroLeague zum MVP der Regular Season als auch des Final Fours gewählt.