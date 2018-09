NBA-News: Ex-Lakers-Star Andrew Bynum arbeitet an seinem Comeback

Andrew Bynum, einst Mitglied von zwei Meisterteams von den Los Angeles Lakers, arbeitet wohl an seinem Comeback. Der 30-Jährige will sich wohl in der NBA noch einmal versuchen und will sich deswegen in Workouts anbieten.

Das berichtet Shams Charania von The Athletic. Demnach hat der inzwischen 30-Jährige bereits an einen Berater angeheuert und will sich bei diversen Teams in Workouts präsentieren.

Der Center spielte zuletzt in der Saison 2013/14, als er sowohl für die Cleveland Cavaliers als auch für die Indiana Pacers auflief. Seine erfolgreichste Zeit hatte Bynum aber bei den Lakers, die ihn 2005 zum Lottery Pick machten.

Der Big gewann mit L.A. zwei Titel und wurde 2011/12 ins All-Star Team berufen. In dieser Spielzeit legte Bynum 18,7 Punkte und 11,8 Rebounds auf, doch wurde kurz darauf im Zuge des Dwight-Howard-Trades nach Philadelphia verschifft.

In der Folge hatte Bynum aber immer wieder Probleme mit dem Knie, weswegen der Center danach nur noch 26 Spiele in seiner Karriere absolvierte.