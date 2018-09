NBA-News: Devin Booker von den Phoenix Suns muss wohl an der Hand operiert werden

Devin Booker von den Phoenix Suns wird nach Medienberichten heute an der Hand operiert. Es soll sich aber nur um einen kleinen Eingriff handeln, sodass der Youngster wohl nicht lange ausfallen wird.

Das berichtete 98.7 FM Arizona. Demnach wird Booker am heutigen Montag in Los Angeles an der Hand operiert. Es soll sich nur um einen kleineren Eingriff handeln. Ein Band, welches Booker immer wieder Probleme bereitete, soll operiert werden.

Wann Booker wieder auf dem Court stehen kann, ist bisher noch unklar, da die Suns die anstehende Operation noch nicht kommentiert haben. Der Eingriff soll notwendig geworden sein, da Bookers Hand in der jüngeren Vergangenheit immer wieder anschwoll.

Booker wie Melo und LeBron? Die jüngsten NBA-Spieler mit 3.000 Punkten © getty 1/11 Devin Booker hat in der Nacht etwas Historisches geschafft! Als viertjüngster NBA-Spieler überhaupt hat er die 3.000-Punkte-Marke geknackt. In welches elitäre Ranking ist er damit eingedrungen? © getty 2/11 Platz 5: Andrew Wiggins (Minnesota Timberwolves) © getty 3/11 Er war 21 Jahre und 44 Tage alt, als er die 3.000er-Schallmauer durchbrach © getty 4/11 Platz 4: Devin Booker (Phoenix Suns) © getty 5/11 Ihm gelang das Kunststück mit 21 Jahren und 7 Tagen © getty 6/11 Platz 3: Carmelo Anthony (damals Denver Nuggets) © getty 7/11 Er war bei Punkt Nummer 3.000 20 Jahre und 307 Tage alt © getty 8/11 Platz 2: Kevin Durant (damals Seattle SuperSonics/OKC Thunder) © getty 9/11 Er hatte 20 Jahre und 144 Tage auf dem Buckel © getty 10/11 Platz 1: LeBron James (Cleveland Cavaliers) © getty 11/11 Der King schaffte es als jüngster mit 20 Jahren und 62 Tagen

Booker unterzeichnete erst im Juli seine Rookie Extension, die ihm in den kommenden fünf Jahren maximale 158 Millionen Dollar einbringen wird. Der Shooting Guard gilt als der Franchisespieler in Arizona und legte in seiner dritten NBA-Saison 24,9 Punkte im Schnitt auf.