NBA-News - Joel Embiid warnt Suns-Rookie Deandre Ayton: "Er wird vermöbelt werden"

In einem Interview mit ESPN hat sich Joel Embiid zu Rookie Deandre Ayton geäußert. Der Center der Philadelphia 76ers warnte den No.1-Pick vor dessen NBA-Debüt.

"Er wird vermöbelt werden", stellte Embiid ohne Umschweife klar. Ayton wurde im Vorfeld des Draft 2018 immer wieder mit Embiid verglichen, was dem Kameruner offensichtlich nicht gefiel.

"Er wird ein guter Spieler. Aber wenn du darüber redest, er sei wie Joel Embiid ... Ich spiele an beiden Enden des Courts", erklärte der 24-Jährige. "Ich denke, ich bin ein guter Offensiv-Spieler und ein guter Defensiv-Spieler."

So weit sei Ayton in seiner Entwicklung noch lange nicht. "Ich habe ihn spielen sehen und er hat noch eine Menge Arbeit vor sich", sagte Embiid, der zum Abschluss noch ein paar lobende Worte an Ayton richtete: "Er hat eine Menge Potenzial, er wird richtig gut werden."