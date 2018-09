NBA-News - Mavs-Coach Carlisle bestätigt: Dirk Nowitzki wahrscheinlich auf die Bank

Auf einer Pressekonferenz hat der Head Coach der Dallas Mavericks, Rick Carlisle, angekündigt, dass Dirk Nowitzki in der kommenden Saison vermutlich von der Bank kommen wird.

"An diesem Punkt - und Dirk weiß das, wir haben darüber gesprochen - müssen wir die Franchise auf die richtige Bahn für die Zukunft lenken", erklärte Carlisle gegenüber Medienvertretern. "Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, Harrison Barnes, Luka Doncic und DeAndre Jordan sehen für mich derzeit nach der besten Option aus, das Spiel zu starten."

Dirk Nowitzki stand in 1440 von insgesamt 1471 Spielen in seiner NBA-Karriere in der Starting Five. In seiner 21. Spielzeit in der Association wird er sich nun auf eine Bankrolle einstellen müssen. Der große Blonde betonte erneut, dass dies kein Problem für ihn sei.

"Als wir DeAndre unter Vertrag genommen haben, war mir klar, dass ich von der Bank kommen werde", so Nowitzki. "Am Ende des Tages geht es nur ums Gewinnen. Wir werden das tun, was auch immer uns in die beste Position bringt, zu gewinnen." Mit seiner Erfahrung aus 40 Lebensjahren könne er sich an alles anpassen. "Vielleicht trinke ich einen Kaffee mehr und dann bin ich bereit", scherzte Dirk.

Carlisle hat zudem verraten, dass Nowitzki zu Beginn des Training Camps noch ein wenig eingeschränkt sein wird, nachdem er sich im April einer Operation am Knöchel unterzogen hat. Bis zum Start der Saison soll er aber wieder komplett fit sein.