Basketball meets Boygroup

NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Week 1 NFL Raiders @ Titans MLB Marlins @ Braves MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Athletics @ Red Sox MLB Blue Jays @ Twins NFL Texans @ Bengals MLB Cardinals @ Cubs MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville MLB Orioles @ Yankees NCAA Division I FBS Miami @ Florida St. NCAA Division I FBS Ole Miss @ California NFL RedZone -

Week 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Blue Jays @ Twins NFL Packers @ Falcons MLB Red Sox @ Orioles NFL Lions @ Giants MLB Diamondbacks @ Padres MLB Twins @ Yankees MLB Yankees @ Blue Jays

Dan Majerle war in den 90ern ein absoluter Fan-Liebling, der Prototyp eines Glue Guys und ein Frauenschwarm. Bei den Phoenix Suns ist Thunder Dan mittlerweile eine echte Legende auch, wenn dass zu Beginn seiner Karriere niemand in Arizona gedacht hätte - außer seinem Coach. Heute wird er 52 Jahre alt.

Cotton Fitzsimmons konnte einfach nicht anders. Die Coaching-Legende der Phoenix Suns musste im Frühjahr 2002 einfach lächeln, als er auf den Court des American West Centers schritt. "Ich habe es euch allen gesagt. Ihr werdet eure Buhrufe noch bereuen", erklärte der 73-Jährige den klatschenden Zuschauern.

Was war passiert? Gerade eben hatte Dan Majerle sein letztes NBA-Spiel bestritten. Der Fan-Liebling war im Herbst noch einmal für eine letzte Saison nach Arizona zurückgekehrt, gegen die Mavericks ging seine Karriere jetzt zu Ende. 25 Sekunden vor Schluss hatte er nochmal seinen Dreier ausgepackt und die 800 Treffer voll gemacht.

Bei seiner letzten Auswechslung bekommt der Forward mit der Nummer neun Standing Ovations, 14 Jahre zuvor wäre das noch undenkbar gewesen. Als Commissioner David Stern am Draft-Abend 1988 seinen Namen ausruft, erntet er nur Buhrufe der Suns-Fans. Coach Fitzsimmons Kommentar: "Ihr werdet diesen jungen Mann nie wieder ausbuhen, das schwöre ich euch." Er sollte Recht behalten.

Die Geburt von Thunder Dan

Majerle darf in seiner Rookie-Saison nur 54 Spiele auf das Parkett, die Suns sind dennoch äußerst erfolgreich und erreichen nach nur 28 Siegen im Vorjahr wieder die Playoffs. Vor allem Kevin Johnson, der im Tausch für Larry Nance nach Phoenix wechselt, bringt die Franchise weiter voran und gibt ihnen einen neuen Leader.

Der Pick der Cavs, der in diesem Zug ebenfalls in die Wüste Arizonas geschickt wird, wird von den Verantwortlichen übrigens für Majerle genutzt. Wer als Sieger aus diesem Trade hervorgeht, ist also schwer zu übersehen.

Trotz Johnsons Qualitäten als Floor General, Tom Chambers unter dem Korb und Schütze Jeff Hornacek ist in den Conference Finals aber gegen die Lakers und Magic Johnson Feierabend. Majerle feiert in den Playoffs seine persönliche Coming-Out-Party und steigert seinen Punkteschnitt um fünf Zähler auf 14,3. Seine krachenden Dunks werden von den Fans gefeiert - Thunder Dan ist geboren.

Europa vs. NBA: Die besten Bilder © Getty 1/10 2003 trafen Allen Iverson und die Philadelphia 76ers in Köln auf ZSKA Moskau. Die Sixers gewannen 85:71 - DEFENSE! © Imago 2/10 ZSKA hatte sich wenige Tage zuvor in Moskau mit 94:75 gegen die L.A. Clippers durchgesetzt © Imago 3/10 Auch die San Antonio Spurs waren 2006 in Europa. In Paris besiegten Tony Parker und Co. Maccabi Tel Aviv mit 97:84 © Imago 4/10 Und in Lyon gewann San Antonio mit 115:90 gegen ASVEL Villeurbanne. Man beachte den jetzigen Bayern-Star Chevon Troutman © Imago 5/10 2007 verloren die Memphis Grizzlies in Madrid mit 99:102 gegen Unicaja Malaga © Imago 6/10 Besser lief es für Pau Gasol und Co. beim 98:73 gegen Estudiantes Madrid © Imago 7/10 Real Madrid gewann einen Krimi gegen die Toronto Raptors mit 104:103 © Getty 8/10 2010 kam Danilo Gallinari mit seinen New York Knicks in die Heimat. Es gab einen 125:113-Sieg gegen AJ Milano © Getty 9/10 Beim letzten NBA-Europa-Duell gewann der FC Barcelona mit 92:88 gegen die L.A. Lakers © Getty 10/10 Die Boston Celtics kamen 2010 auch nach Europa. Und wenn die NBA kommt, kommen auch die Fußball-Stars. Kevin Garnett meets Didier Drogba

"Es ist egal, von wo er wirft"

In den kommenden beiden Jahren nimmt Majerle seine Rolle als Sixth Man in Phoenix immer besser an, bei Hornacek nimmt er Übungsstunden in Sachen Dreier. Der Vorteil des damals 25-Jährigen: Aufgrund seiner muskelbepackten Oberarme kann er auch von weit hinter der Dreierlinie treffen, nicht selten lässt er einen Wurf von der Mittellinie los - und trifft. Gegen die Charlotte Hornets legt er daher direkt sein Career-High von 37 Punkten auf.

"Wenn er erstmal heiß läuft, dann kann ihn niemand mehr stoppen. Dann ist es auch egal, von wo er wirft. Heute hat er einen von vier Metern hinter der Linie reingemacht", erklärt sein Coach Paul Westphal, der Fitzsimmons im Sommer 1992 ablöst und eine neue Ära in der Wüste von Arizona einleitet.

Neben Westphal kommt mit Charles Barkley nämlich nach Jahren wieder ein Superstar nach Phoenix, "The Round Mound of Rebound" verändert alles.

Finals-Trip mit Sir Charles

Mit Majerle, Johnson, Slam-Dunk-Champ Cedric Ceballos und eben Barkley sind die Suns reif für einen tiefen Playoff-Run. Thunder Dan startet nun auf der Zwei, da Jeff Hornacek im Rahmen des Barkley-Trades die Franchise verlassen musste. Mit 16,9 Punkten ist er nicht nur der zweitbeste Scorer seines Teams, er wird auch zum zweiten Mal in Folge zum All-Star-Game eingeladen.

Gegen die Lakers beißt man sich in der ersten Runde nach fünf Spielen durch, auch die Spurs sind in den Semifinals nach sechs Spielen bezwungen. Dann warten die Sonics - und Majerle tritt erstmals richtig ins Rampenlicht.

Nach einer starken Serie, in der er 17,3 Punkte, 6,7 Rebounds, 4,9 Assists, 1,4 Steals und einen Block abliefert, explodiert Majerle in Spiel fünf. 34 Punkte stehen am Ende hinter seinem Namen. Shawn Kemp und Co. schnappen sich zwar die nächste Partie, am Ende stehen die Suns aber in den Finals gegen die Bulls.

Die Nummer-eins-Picks seit 1987 © getty 1/29 Der 1987er First Pick David Robinson begann erst 1989 bei den Spurs, verbrachte aber seine komplette Karriere dort und holte zwei Titel © getty 2/29 1988: Danny Manning (l.) riss sich in seiner ersten Saison direkt das Kreuzband und konnte sein unglaubliches Talent deshalb nie voll ausschöpfen © getty 3/29 Den Sacramento Kings brachte Pervis Ellison (1989) kein Glück. Dafür wurde er später bei den Washington Bullets zum Most Improved Player © getty 4/29 Derrick Coleman (1990) hatte das Potenzial, ein großer Power Forward zu werden. Verletzungen und mangelnde Einstellung waren im Weg © getty 5/29 Larry Johnson (1991) wurde bei den Hornets zur "Grandma" und mit den Knicks später NBA-Vizemeister © getty 6/29 In Orlando, L.A. und Miami wütete Shaqille O'Neal (1992) unter den Körben. Nach 4 Meisterschaften ist einer der besten Center aller Zeiten heute TV-Experte © getty 7/29 Chris Webber (1993) verlebte seine besten Jahre bei den Kings, der dritten Profistation nach Golden State und Washington © getty 8/29 Glenn Robinson (1994) brachte das Kunststück fertig, einen 65 Millionen Dollar schweren Zehnjahres-Rookie-Vertrag zu unterschreiben © getty 9/29 Joe Smith (1995) spielte in 16 Jahren für stolze 12 NBA-Franchises © getty 10/29 Allen Iverson war schnell, anders und nicht gerade beliebt bei den Offiziellen. Im Jahr 2001 wurde er trotzdem MVP © getty 11/29 Fürs Tanken belohnt, holte San Antonio mit Tim Duncan (1997) bis heute 4 Titel © getty 12/29 Michael Olowokandi (1998) sollte den Clippers Zonenpräsenz verleihen, wurde jedoch zum Flop © getty 13/29 Zwei Jahre verbrachte Elton Brand in Chicago, ehe ihn die Bulls für den damaligen Rookie Tyson Chandler zu den Clippers tradeten © getty 14/29 Bereits in seiner zweiten Saison stand Kenyon Martin mit seinen New Jersey Nets in den Finals, einen Titel gewann er aber nie © getty 15/29 Kwame Brown war herausragend - im negativen Sinne. Er gilt als einer der schlechtesten First Picks aller Zeiten © getty 16/29 Yao Ming (2002) wurde als erster Nicht-Amerikaner an erster Stelle gezogen. Verletzungen beendeten die Karriere bereits 2011 © getty 17/29 Noch ehe er ein NBA-Spiel absolviert hatte, war LeBron James "The Chosen One". Inzwischen der beste Spieler des Planeten © getty 18/29 Dwight Howard wurde von den Magic an Position eins gezogen. Nach einer Saison bei den Lakers ist er heute bei den Rockets © getty 19/29 Andrew Bogut (2005) zählt zur absoluten Center-Elite - wäre er nur nicht so häufig verletzt. Schlüsselspieler bei den Warriors © getty 20/29 Andrea "Il Mago" Bargnani lässt seit 2006 immer wieder seine Klasse aufblitzen, bringt aber kaum Konstanz in seine Leistungen © getty 21/29 Greg Oden hätte die Blazers in die Zukunft führen sollen, hatte aber riesiges Verletzungspech. Feierte kürzlich sein Comeback in Miami © getty 22/29 Derrick Rose wurde schon in seiner dritten Saison MVP, seitdem ist er jedoch von dramatischem Verletzungspech verfolgt © getty 23/29 Blake Griffin fliegt mit seinen Clippers durch die Hallen der Liga und ist schon jetzt Abo-All-Star © getty 24/29 John Wall soll die Washington Wizards als Franchise Point Guard in eine erfolgreiche Zukunft führen © getty 25/29 Nach LeBron James' Abgang soll Kyrie Irving der neue Franchise Player der Cavaliers sein © getty 26/29 Anthony Davis kam als Olympiasieger in die Liga. In Sachen Bekanntheit lief ihm seine unorthodoxe Augenbehaarung jedoch den Rang ab © getty 27/29 Als erster Kanadier wurde Anthony Bennett 2013 im Draft an Nummer eins gewählt. Sein Ziel: die Cleveland Cavaliers © getty 28/29 2014 waren wieder die Cleveland Cavaliers dran und wieder zogen sie mit Andrew Wiggins einen Kanadier an erster Stelle © getty 29/29 2015 ging Karl-Anthony Towns an 1 an die Minnesota Timberwolves und nahm die Liga im Sturm

No Jordan, No Problem

In den ersten beiden Spielen läuft es für Thunder Dan absolut nicht nach Plan, nur einer von elf Würfen sitzt, die Suns reisen trotz ihres Heimvorteils mit zwei Niederlagen im Gepäck nach Chicago. Westphal zerbricht sich am Tag vor Spiel drei den Kopf über eine neue Taktik. Das Problem: Majerle ist in der Defense zu sehr mit Michael Jordan beschäftigt, in der Offense geht ihm dabei meist die Puste aus, der starke Wurf ist nahezu komplet verschwunden.

Im United Center übernimmt dann Kevin Johnson Majerles Aufgabe, Thunder Dan kann fortan auch in der Offense glänzen. Sechs Würfe von Downtown schenkt er den Bulls ein, erst Ray Allen bricht diesen Rekord 2010 wieder. Am Ende stehen 28 Punkte im Spielberichtsbogen, Phoenix kann Spiel drei aus Chicago entführen. Für viel mehr reicht es nicht, Spiel fünf geht noch an die Suns, dann schießt John Paxson die Bulls zum ersten Threepeat in den Neunzigern.

Taking my talents to South Beach

Die Finals 1993 sollten für Majerle das Höchste der Gefühle mit den Suns sein. Auch in den kommenden beiden Jahren erreicht man die Playoffs, die Finals bleiben aber das Maximum. Majerle wird nach den Verpflichtungen von A.C. Green und Wesley Person wieder zum Sixth Man "degradiert", die Fans lieben ihn trotzdem noch.

Vor allem bei den weiblichen Zuschauern ist Phoenix' Nummer neun sehr beliebt, reglmäßig rasten sie aus, wenn Majerle das American West Center betritt. Wäre Majerle kein Basketball-Profi geworden, er hätte auch Teil einer Boygroup sein können. Seine Popularität bringt ihm 1995 sogar den Starter-Platz beim All-Star-Game in Phoenix ein - als erstem Reservisten überhaupt.

Dennoch sind seine Tage in Phoenix gezählt, im Sommer wird er für John "Hot Rod" Williams nach Cleveland getradet. Bei den Cavs fühlt er sich nie richtig wohl, daher steigt er im Sommer aus seinem Vertrag aus und unterschreibt in Miami. Dort hat Pat Riley mit Alonzo Mourning und Tim Hardaway bereits zwei Puzzlestücke für sein neues Meisterteam, Majerle soll als Glue Guy den hochkarätigen Kader abrunden.

Rivalität mit den Knicks

Am South Beach läuft es für den Neuankömmling wie am Schnürchen. Mit 61 Siegen stellen die Heat einen neuen Franchise-Rekord auf, ausgerechnet Majerle ist es, der mit einem Dreier den Bulls die erste Heim-Niederlage seit 44 Spielen zufügt.

In den Eastern Conference Finals kommt es zum Wiedersehen mit Chicago, diesmal machen die Champs aber kurzen Prozess mit Miami und siegen in fünf Spielen.

In den kommenden Jahren sind Majerle und Co. dann Stammgäste in New York. Drei Jahre in Folge trifft man auf die Knicks, drei Mal geht man als Verlierer vom Feld. Besonders bitter verläuft die Lockout-Saison 1999: Die Heat treffen als bestes Team der Eastern Conference auf die an acht gesetzten Underdogs aus dem Big Apple, scheiden allerdings in fünf Spielen aus.

Majerle, eigentlich nur noch als Dreierschütze eingesetzt, muss aufgrund der Verletzung von Voshon Leonard größtenteils als Starter auf's Parkett. 2000 reicht es mit ihm nochmal für die zweite Playoff-Runde, dort ist erneut gegen die Knicks Endstation. Im Anschluss zerfällt die Franchise aufgrund der Nierenerkrankung von Mourning, auch der nicht mehr ganz so fitte Thunder Dan verlässt Florida - und kommt wieder nach Hause.

Home, Sweet Home

Eine Saison zockt der Forward noch in Arizona, die Franchise hat ohne echten Leader keine Chance auf die Playoffs. Der mittlerweile 37-Jährige führt sein Team noch einmal bei den getroffenen Dreiern an, bevor er endgültig abtritt.

"Ich konnte die Fans verstehen. Schließlich war ich nur ein kleiner, weißer Junge aus Michigan, denn eigentlich niemand kannte. Ich musste mir ihren Respekt erst verdienen", erklärt er nach seiner Karriere.

Die kommenden Jahre verdingt er sich als TV-Experte für die Suns und sitzt für TNT sogar in den Playoffs am Mikrofon. 2008 vollzieht er dann den Wechsel ins Coaching-Geschäft und wird Assistant Coach bei den Suns. Nebenher betreibt Thunder Dan wie schon zu seiner aktiven Zeit ein Restaurant in Phoenix, mittlerweile gibt es "Majerle's Sports Grill" vier Mal im Umkreis der Stadt. "Ich wollte einfach einen Ort schaffen, wo sich Sport-Fans zum Essen treffen können und die Suns verfolgen können", erklärt er der "Arizona Republic".

Ab in den Grand Canyon

Ansonsten ist er des Öfteren bei Spielen der MLB-Franchise der Arizona Diamondbacks zu Gast. Highlight ist dabei sicherlich das Spiel 2012 gegen die San Francisco Giants, als er sich lässig den Ball mit einer Hand aus der Luft schnappt.

Mit den Suns überwirft er sich dagegen im vergangenen Jahr, als er nicht unter den Kandidaten für die Nachfolge von Alvin Gentry steht. Stattdessen nimmt er ein Angebot der Grand Canyon University an. Die ansässigen Antilopes führt er in seinem ersten Jahr zu einer ausgeglichenen Bilanz (15-15).

Seinen Spielern impft er dabei genau das ein, was ihn als Profi auszeichnete: Harte Arbeit, Defense und den unbedingten Willen, zu gewinnen. Die Suns vergeben daher auch seit einigen Jahren den "Dan Majerle Hustle Award".

Die Franchise, die seine Nummer neun bereits retired hat, erklärt dies auf ihrer Website wie folgt: "Dan ist ein Musterbeispiel für all das, was man mit viel Ehrgeiz und Einsatz erreichen kann. Er hat immer alles auf dem Feld gegeben und war der perfekte Glue Guy für unser Team. Daher ist dieser Award auch nach ihm benannt. Seine Leistungen werden immer ein Vorbild für andere bleiben."