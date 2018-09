NBA Offseason – die Golden State Warriors: Der ganz normale Super-Sommer

Die Golden State Warriors gingen ohnehin schon mit der besten Ausgangslage in den Sommer, trotzdem kamen sie auch als einer der Gewinner der Offseason heraus - schon wieder. Dabei ist ihr größtes Upgrade vielleicht gar nicht in sportlicher Hinsicht erfolgt.

Golden State Warriors: Die Transaktionen

Der Sommer begann für Golden State verhältnismäßig ruhig. Im Gegensatz zu den Vorjahren erwarb der Meister diesmal keinen Zweitrundenpick, hatte dafür aber den eigenen Erstrundenpick, mit dem man an Position 28 Swingman Jacob Evans draftete. Kevon Looney wurde derweil nach seinen guten Playoff-Leistungen für ein Jahr und 1,57 Millionen Dollar weiterverpflichtet.

Der Coup schlechthin gelang den Dubs dann am 3. Juli, als bekannt wurde, dass sich DeMarcus Cousins zum Wechsel entschieden hatte - Boogie unterschrieb für die Mini-MLE von einem Jahr und 5,34 Mio. in Golden State.

Kevin Durant wiederum verlängerte nach einigen Spekulationen erneut per 1+1-Vertrag, der dem Finals-MVP über zwei Jahre 61,5 Mio. einbringen wird. Vermutlich wird er nächstes Jahr aber erneut auf seine Spieler-Option verzichten. Dazu konnte Golden State Jonas Jerebko für 1 Jahr (2,2 Mio.) aus Utah loseisen.

Einige Abgänge mussten die Warriors indes auch verkraften. Zaza Pachulia ging zu den Pistons, Omri Casspi zu den Grizzlies und JaVale McGee zu den Lakers. David West beendete seine Karriere, Chris Boucher wurde entlassen und die Situation von Nick Young ist noch immer unklar, bei den Dubs hat er aber wohl keine Zukunft. Bei Restricted Free Agent Patrick McCaw ist bisher noch keine Entscheidung gefallen.

NBA: Sports Illustrated Ranking - sind das die besten Spieler der Liga? © getty 1/28 Wie jedes Jahr hat die Sports Illustrated wieder ein Top 100 Ranking aller NBA-Spieler herausgegeben. Wir stellen die Top 25 vor - mit einigen Überraschungen! © getty 2/28 Platz 96: Einer von zwei Deutschen in der Top 100 ist Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks). Seine Zahlen 17/18: 12 Punkte, 5,7 Rebounds. © getty 3/28 Platz 80: Der beste Deutsche laut SI ist erwartungsgemäß Dennis Schröder (OKC Thunder). Seine Zahlen 17/18: 19,4 Punkte, 6,2 Assists. © getty 4/28 Platz 25: Gordon Hayward (Boston Celtics) - Stats 16/17 (spielte 17/18 nur 5 Minuten): 21,9 Punkte, 5,4 Rebounds. © getty 5/28 Platz 24: John Wall (Washington Wizards) - Stats 17/18: 19,4 Punkte, 9,6 Assists. © getty 6/28 Platz 23: Kyle Lowry (Toronto Raptors) - Stats 17/18: 16,2 Punkte, 6,9 Assists. © getty 7/28 Platz 22: Klay Thompson (Golden State Warriors) - Stats 17/18: 20 Punkte, 3,8 Rebounds. © getty 8/28 Platz 21: LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) - Stats 17/18: 23,1 Punkte, 8,5 Rebounds. © getty 9/28 Platz 20: Victor Oladipo (Indiana Pacers) - Stats 17/18: 23,1 Punkte, 5,2 Rebounds. © getty 10/28 Platz 19: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) - Stats 17/18: 21,3 Punkte, 12,3 Rebounds. © getty 11/28 Platz 18: Nikola Jokic (Denver Nuggets) - Stats 17/18: 18,5 Punkte, 10,7 Rebounds. © getty 12/28 Platz 17: Kyrie Irving (Boston Celtics) - Stats 17/18: 24,4 Punkte, 5,1 Assists. © getty 13/28 Platz 16: Al Horford (Boston Celtics) - Stats 17/18: 12,9 Punkte, 7,4 Rebounds. © getty 14/28 Platz 15: Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - Stats 17/18: 26,9 Punkte, 6,6 Assists. © getty 15/28 Platz 14: Rudy Gobert (Utah Jazz) - Stats 17/18: 13,5 Punkte, 10,7 Rebounds. © getty 16/28 Platz 13: Draymond Green (Golden State Warriors) - Stats 17/18: 11 Punkte, 7,6 Rebounds, 7,3 Assists. © getty 17/28 Platz 12: Kawhi Leonard (Toronto Raptors) - Stats 16/17 (absolvierte 17/18 nur 9 Spiele): 25,5 Punkte, 5,8 Rebounds. © getty 18/28 Platz 11: Paul George (OKC Thunder) - Stats 17/18: 21,9 Punkte, 5,7 Rebounds. © getty 19/28 Platz 10: Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves) - Stats 17/18: 22,2 Punkte, 5,3 Rebounds. © getty 20/28 Platz 9: Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - Stats 17/18: 22,9 Punkte, 11 Rebounds. © getty 21/28 Platz 8: Chris Paul (Houston Rockets) - Stats 17/18: 18,6 Punkte, 7,9 Assists. © getty 22/28 Platz 7: Russell Westbrook (OKC Thunder) - Stats 17/18: 25,4 Punkte, 10,1 Rebounds, 10,3 Assists. © getty 23/28 Platz 6: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - Stats 17/18: 26,9 Punkte, 10 Rebounds. © getty 24/28 Platz 5: Anthony Davis (New Orleans Pelicans) - Stats 17/18: 28,1 Punkte, 11,1 Rebounds. © getty 25/28 Platz 4: James Harden (Houston Rockets) - Stats 17/18: 30,4 Punkte, 8,8 Assists. © getty 26/28 Platz 3: Stephen Curry (Golden State Warriors) - Stats 17/18: 26,4 Punkte, 6,1 Assists. © getty 27/28 Platz 2: Kevin Durant (Golden State Warriors) - Stats 17/18: 26,4 Punkte, 6,8 Rebounds. © getty 28/28 Platz 1: LeBron James (Los Angeles Lakers) - Stats 17/18: 27,5 Punkte, 8,6 Rebounds, 9,1 Assists.

Golden State Warriors: Die Strategie

Wie hält man nach drei Titeln in vier Jahren und fast beispielloser Dominanz die Spannung oben? Das war eine der Kernfragen dieses Sommers. Das meiste Talent haben die Dubs ohnehin, bereits letzte Saison wurde ihnen das Wissen darum aber fast zum Verhängnis, als die Rockets sie weitaus mehr in Bedrängnis brachten, als sie das selbst für möglich gehalten hätten.

Head Coach Steve Kerr und auch Stephen Curry gaben über den Sommer zu, dass es den Dubs mittlerweile oft schwer fällt, das nötige Feuer aufzubringen. Die Hoffnung in der letzten Saison vor dem Umzug in die neue Halle in San Francisco ist, dass Cousins genau dieses Feuer mitbringen wird - im Gegensatz zum restlichen Kader ist er ja keineswegs erfolgsverwöhnt und es erscheint angesichts der finanziellen Lage klar, dass er nur diese eine Saison für die Warriors spielen wird.

Der Sommer 2019 ist dabei ohnehin schon weit oben auf der Agenda von GM Bob Myers. In der kommenden Saison soll natürlich der Titel verteidigt werden, nächstes Jahr könnten neben Boogie aber auch Durant und Klay Thompson Free Agents sein, im Sommer 2020 sind Draymond Green, Andre Iguodala und Shaun Livingston dran.

Thompson hat mehrfach betont, dass er unbedingt bleiben will, ob der gesamte Kern aber noch länger in der jetzigen Form Bestand hat, scheint alles andere als sicher. Zumal die Warriors natürlich auch schon andere Namen ins Visier genommen haben - ähnlich wie viele andere Teams hat sich Golden State die Free Agency von Anthony Davis (2021) längst im Kalender markiert.

Um es mit Besitzer Joe Lacob zu sagen: Man will der restlichen Liga ja auch weiterhin Lichtjahre voraus bleiben.

Der Kader der Golden State Warriors

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Stephen Curry Klay Thompson Kevin Durant Draymond Green (DeMarcus Cousins) Shaun Livingston Jacob Evans Andre Iguodala Jonas Jerebko Jordan Bell Quinn Cook Kevon Looney Damian Jones

Golden State Warriors: Die Schwachstellen

Mit ihrem Über-Angebot an Bigs und Quasi-Flops wie Casspi und Young, die die Erwartungen an sie nicht wirklich erfüllen konnten, fehlte es den Warriors letzte Saison ein wenig an Ausgewogenheit im Kader und, so komisch das klingt, in der Breite an Shooting. Evans und vor allem Jerebko sollen in dieser Hinsicht für ein wenig Abhilfe sorgen.

Dennoch könnte der Flügel nach wie vor etwas besser besetzt sein, gerade wenn man bedenkt, dass Iggy (34) und Livingston (33) nicht jünger werden und wohl erneut nicht allzu viel Energie in der Regular Season lassen wollen. Eine Weiterverpflichtung von McCaw wäre daher vermutlich viel wert, alle Zeichen deuten auch darauf hin, dass er zumindest noch ein Jahr per Qualifying Offer in der Bay Area bleiben wird.

Alle "Schwachstellen" der Dubs sind allerdings solche, um die sie die restliche Liga fast geschlossen beneiden würde. Ihr größtes Problem im letzten Jahr war mangelnde Konzentrationsfähigkeit, nicht etwa die relativ schwach besetzte Center-Position. Die natürlich trotzdem ein gewisses Upgrade erfahren hat.

Golden State Warriors: Der Hoffnungsträger

Niemand weiß aktuell, wann Boogie den Warriors zur Verfügung steht und wie fit er nach seinem Achillessehnenriss sein wird. Noch kein NBA-Spieler kam davon mit voller Kraft zurück, erst recht kein Brecher wie der 122-Kilo-Mann Cousins. Die Warriors können ihm aber alle Zeit der Welt geben, was die Situation für ihn so ideal macht. Für das Team allerdings auch.

Kommt Cousins relativ fit zurück, gibt er dem Team einen elitären Center und eine Zonenpräsenz, die sie bisher nicht hatten. Und wenn er doch größere Probleme hat, dürfte er als Motivator zumindest dafür sorgen, dass den Dubs nicht langweilig wird. Auch damit wäre ihnen schon sehr geholfen - und selbst wenn Boogie spielerisch nicht gut reinpasst: Das Death Lineup hat bisher ja auch ohne ihn ziemlich gut funktioniert.

Golden State Warriors: Das Fazit

Solange KD weiterhin bei den Warriors spielt, selbst wenn es erstmal nur für ein Jahr ist, bleiben die Dubs das Team, das es zu schlagen gilt und das unter normalen Umständen kaum zu schlagen ist. Insofern gibt es am Sommer wenig zu bemängeln, auch wenn diese Entscheidung letztlich nicht von den Dubs, sondern von ihm getroffen wurde.

Die Boogie-Verpflichtung war derweil ein Coup und sportlich könnte Jerebko mindestens ebenso viel weiterhelfen wie der deutlich namhaftere Center, weil er ziemlich ideal ins System hineinpasst. Auch wenn das außerhalb der Bay Area niemand hören will: Dieses Team ist unterm Strich eher besser geworden. Und wahrscheinlich auch wieder ein bisschen hungriger.

Die Note: 1