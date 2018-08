NBA Offseason 2018: Analysen zu allen 30 Teams im Überblick

Draft, Free Agency, Trades - die Offseason 2018 hatte und hat es in sich. Wie sind die 30 Teams im Sommer vorgegangen? Welche Ziele hatten sie? SPOX analysiert alle 30 Teams.

NBA Offseason: Die Eastern Conference

NBA Atlantic Division

Die Atlantic Division dürfte in dieser Spielzeit die beste Staffel im Osten sein. Mit den Boston Celtics, den Philadelphia 76ers und den Toronto Raptors spielen gleich drei potentielle Anwärter auf die NBA Finals in einer Division. Die New York Knicks und Brooklyn Nets befinden sich im Umbruch.

Boston Celtics: Ausstehend

Brooklyn Nets: Ausstehend

New York Knicks: Ausstehend

Philadelphia 76ers: Ausstehend

Toronto Raptors: Ausstehend

NBA Central Division

In der Central Division gibt es mit den Chicago Bulls ein Team, das sich im Umbruch befindet. Die Cleveland Cavaliers müssen sich nach dem LeBron-Abgang neu sortieren und wollen unbedingt in die Playoffs. Dieses Ziel wollen auch die Detroit Pistons mit ihrem neuen Head Coach Dwane Casey erreichen, während die Indiana Pacers und Milwaukee Bucks die Favoriten in dieser Staffel sind.

Chicago Bulls: Ausstehend

Cleveland Cavaliers: Ausstehend

Detroit Pistons: Ausstehend

Indiana Pacers: Ausstehend

Milwaukee Bucks: Zur Analyse

NBA Southeast Division

Die Southeast Division ist momentan die schwächste der NBA. Mit den Atlanta Hawks und Orlando Magic befinden sich zwei Teams mitten im Rebuild, die Charlotte Hornets und Miami Heat waren zuletzt auch nur bestenfalls Mittelmaß. Immerhin die Washington Wizards mit Neuzugang Dwight Howard haben höhere Ambitionen.

Atlanta Hawks: Ausstehend

Charlotte Hornets: Ausstehend

Miami Heat: Ausstehend

Orlando Magic: Ausstehend

Washington Wizards: Zur Analyse

Die spektakulärsten Trades der NBA-Geschichte: Die Liga, die niemals schläft! © getty 1/23 Kawhi Leonard wird zusammen mit Danny Green zu den Toronto Raptors getradet... © getty 2/23 Im Gegenzug wechseln DeMar DeRozan, Jakob Pöltl und ein 2019er Erstrundenpick nach Texas. © getty 3/23 Blake Griffin wurde vor der Trade Deadline 2018 völlig überraschend mit Brice Johnson und Willie Reed zu den Detroit Pistons geschickt... © getty 4/23 ... dafür wechselten Tobias Harris, Boban Marjanovic, Avery Bradley und Picks zu den Clippers. Der erste Blockbuster-Trade der laufenden Saison! Dabei gab es vorher schon einige... © getty 5/23 Im Sommer 2017 wurde Kyrie Irving für Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic und einen 2018er Erstrundenpick nach Boston getradet - einer der fettesten Deals der jüngeren Geschichte! © getty 6/23 Davor wurde im Sommer unter anderem Jimmy Butler zu den Timberwolves getradet - gemeinsam mit einem Pick (Justin Patton) für Zach LaVine, Lauri Markkanen und Kris Dunn. © getty 7/23 Die Thunder schlugen zudem gleich doppelt zu. Paul George kam für Victor Oladipo und Domantas Sabonis von den Indiana Pacers... © getty 8/23 ... und dann angelte man sich noch Carmelo Anthony. Melo kam für Enes Kanter, Doug McDermott und einen Zweitrundenpick von den Knicks. © getty 9/23 DeMarcus Cousins wurde im Februar 2017 in einem Blockbuster-Trade völlig überraschend von den Kings zu den New Orleans Pelicans verschifft (unter anderem für Langston Galloway, Buddy Hield und Picks). © getty 10/23 Im August 2012 holten sich die Lakers (mal wieder) einen Center aus Orlando: Howard kam in einem spektakulären Vier-Team-Trade nach Tinseltown. Die Sixers und Knicks waren auch involviert. Die Magic erhielten am Ende u.a. Nik Vucevic und Arron Afflalo. © getty 11/23 Am 20. Februar 2004 angelten sich die ohnehin schon starken Pistons Rasheed Wallace per Trade aus Atlanta. Auch die Celtics waren involviert. Abgeben musste Motor City nur Reservisten und Picks. Ein paar Monate später wurden sie mit Sheed Meister! © getty 12/23 Die Sonics drafteten 1987 einen gewissen Scottie Pippen. Doch der wurde im Gegenzug für Olden Polynice (!) nach Chicago weitergegeben - der Rest ist Geschichte. © getty 13/23 Im Sommer 2014 gaben die Cavaliers Nummer-Eins-Pick Andrew Wiggins im Gegenzug für Kevin Love nach Minnesota ab. Der Trade war hochumstritten - doch zwei Jahre später zahlte er sich mit dem Gewinn der Championship aus. © getty 14/23 Auch der Trade von Melo von den Nuggets zu den Knicks kurz vor der Deadline 2011 erhitzte die Gemüter. Er hatte das Geschäft mehr oder weniger erzwungen. Neben den Nuggets waren auch die Wolves involviert und insgesamt 13 Spieler wechselten das Team. © getty 15/23 Dieser Trade schockte ganz Kanada: Der frühere Publikumsliebling Vince Carter wurde zu den New Jersey Nets abgegeben. Im Gegenzug erhielten sie u.a. den alternden Alonzo Mourning, Erc Williams und Picks. © getty 16/23 Nachdem ein Trade zu den Lakers unter umstrittenen Umständen gescheitert war, wechselte Chris Paul 2011 trotzdem nach L.A. zu den Clippers. Damit hievte er die Franchise aus dem Niemandsland. Die Hornets bekamen dafür u.a. Eric Gordon und Chris Kaman. © getty 17/23 Im Februar 2008 hatten die Lakers mehr Glück und holten Pau Gasol u.a. für Javaris Crittenton und Kwame Brown aus Memphis. An der Seite von Kobe folgten für den Spanier zwei Championships. © getty 18/23 Kareem Abdul-Jabbar! All-Time Scoring Leader und fünffacher Champion der Lakers. Sie holten ihn 1975 per Trade aus Milwaukee - u.a. für Elmore Smith, Brian Winters und Dave Meyers. Es war der vielleicht einseitigste Trade der NBA-Geschichte. © getty 19/23 Bill Russell wurde nicht direkt getradet, gehört aber trotzdem hierhin. Die St. Louis Hawks gaben den No.2-Pick (das war Russell) 1956 für u.a. Cliff Hagan nach Boston ab. Diese konnten ihn im Gegensatz zu den Hawks nämlich bezahlen. © getty 20/23 Nachdem sich Shaq bei den Lakers mit Kobe überworfen hatte, wurde er 2004 zu den Heat getradet. Den umgekehrten Weg traten u.a. Lamar Odom und Caron Butler an. Zwei Jahre später holte der Diesel an der Seite von Wade den Titel. © getty 21/23 Die Celtics waren wieder wer! In zwei verschiedenen Trades stellten sie Kevin Garnett (zuvor Minnesota) und Ray Allen (zuvor Sonics) an die Seite von Paul Pierce. Abgegeben wurden u.a. Delonte West und Al Jefferson. Kurz darauf wurden sie Champion. © getty 22/23 Kobe Bryant war der größte Basketball-Superstar des neuen Jahrtausends. Er wurde 1996 von den Charlotte Hornets gedraftet - und für Vlade Divac per Trade zu den Lakers geschickt. © getty 23/23 Wilt Chamberlain dominierte seine Ära erst mit Philly, dann mit den Lakers. Diesen holten ihn 1968 von den Sixers - im Trade für u.a. Jerry Chambers und Archie Clark.

NBA Offseason: Die Western Conference

NBA Northwest Division

Die Northwest Division ist die am härtesten umkämpfte der Liga. Ob Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz oder Oklahoma City Thunder - jedes dieser Teams hat Playoff-Ambitionen. Mindestens! Mit Russell Westbrook, Jimmy Butler oder Damian Lillard gibt es obendrein jede Menge Superstars.

Denver Nuggets: Ausstehend

Minnesota Timberwolves: Ausstehend

OKC Thunder: Ausstehend

Portland Trail Blazers: Ausstehend

Utah Jazz: Ausstehend

NBA Pacific Division

Hier ist der Champion aus Oakland zuhause, die Golden State Warriors - sowie die Los Angeles Lakers, die mit LeBron James den wohl besten Spieler der Welt verpflichtet haben. Die Phoenix Suns und Sacramento Kings sind junge Teams im Umbruch, während die Los Angeles Clippers voraussichtlich im Mittelfeld anzusiedeln ist.

Golden State Warriors: Ausstehend

L.A. Clippers: Ausstehend

L.A. Lakers: Ausstehend

Phoenix Suns: Zur Analyse

Sacramento Kings: Ausstehend

NBA Southwest Division

Der Südwesten wird von den texanischen Teams dominiert - den Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki (und Luka Doncic!), Houston Rockets und San Antonio Spurs. Alle Teams wollen mindestens in die Playoffs kommen, was auch für die New Orleans Pelicans gilt. Die Memphis Grizzlies haben Außenseite-Chancen.