NBA: Saisonstart für Westbrook nach Knie-OP in Gefahr - Dennis Schröder als Starter?

NBA-Superstar Russell Westbrook droht den Saisonstart mit den Oklahoma City Thunder zu verpassen. Wie die Franchise mitteilte, hat sich Westbrook einem kleinen operativen Eingriff am rechten Knie unterzogen.

Als Grund für die Operation geben die Thunder eine Entzündung im Knie an, die sich Westbrook offenbar am vergangenen Wochenende zugezogen hat. Weiter heißt es, dass sowohl die Franchise als auch Westbrook und sein Team die pro-aktive Behandlung als beste Lösung angesehen haben.

Der siebenmalige All Star wird voraussichtlich das komplette Training Camp der Thunder verpassen. In vier Wochen soll das rechte Knie neu untersucht werden.

Die Thunder starten am 17. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei den Warriors in die neue Saison. Sollte Westbrook bis dahin nicht fit sein, würde wohl Dennis Schröder für OKC als Starter in die Saison gehen.