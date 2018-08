NBA News - Spielplan: Meisterzeremonie der Warriors gegen Schröder und die Thunder

Die NBA hat weitere Teile des Spielplans für die kommende Saison bekanntgegeben. Demnach werden die Boston Celtics und Philadelphia 76ers die Saison eröffnen, am gleichen Tag muss Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder zu den Golden State Warriors, die als Champion dann ihre Ringe bekommen werden.

Zur Eröffnung kommt es somit am 16. Oktober (Ortszeit) zur Neuauflage der Eastern Conference Semifinals aus dem Vorjahr, im Anschluss empfangen die Warriors die Thunder und werden vor dem Spiel ihr Championship-Banner unter die Hallendecke ziehen.

Einen Tag später kommt es zum direkten Duell der Top-Rookies Deandre Ayton und Luka Doncic, wenn die Phoenix Suns die Dallas Mavericks und Dirk Nowitzki empfangen.

Am 18. Oktober gibt dann auch LeBron James sein Debüt für die Los Angeles Lakers, allerdings in der Fremde, wenn die Glamourfranchise zu den Portland Trail Blazers reisen muss. Zwei Tage später darf LeBron dann auch erstmals im Lakers-Jersey im Staples Center ran, wenn das Team von Coach Luke Walton auf die Houston Rockets um MVP James Harden trifft.

Auch drei Partien von Martin Luther King Day am 21. Januar 2029 wurden bereits veröffentlicht. Die Memphis Grizzlies empfangen die New Orleans Pelicans, im Anschluss treffen die Sixers auf die Rockets. Abgerundet wird MLK-Day mit dem zweiten Duell zwischen den Warriors und den Lakers, die auch am Christmas Day aufeinandertreffen.

Der bisher bekannte NBA-Spielplan