NBA News – Jahlil Okafor einigt sich mit den New Orleans Pelicans

Jahlil Okafor wird sich den New Orleans Pelicans anschließen. Dies berichtet Insider Adrian Wojnarowski von ESPN.

Okafor wird demnach einen Zweijahresvertrag in New Orleans unterschreiben, der zum Teil garantiert ist und eine Team-Option für 2019/20 beinhaltet. Die Pelicans gehen mit der Verpflichtung des Big Man also keinerlei Risiko ein.

Okafor war 2015 an 3. Stelle von den Philadelphia 76ers gedraftet worden, in bisher drei NBA-Saisons konnte der mittlerweile 22-Jährige aber nicht wirklich Fuß fassen. Zwar legte er in seiner Rookie-Saison 17,5 Punkte für Philly auf, seine Spielweise wurde aber als nicht mehr zeitgemäß angesehen und er wurde unter anderem von Joel Embiid verdrängt.

Letzte Saison wurde Okafor zu den Brooklyn Nets getradet, wo er in 26 Spielen aber auch nur bedingt überzeugt (6,4 Punkte im Schnitt). Die Nets hatten Okafor dann keinen neuen Vertrag mehr angeboten.

In New Orleans bietet sich für den früheren Dukie nun eine neue Chance. Die Pelicans sind mit Anthony Davis, Julius Randle und Nikola Mirotic im Frontcourt zwar schon gut aufgestellt, einen Kaderplatz könnte Okafor dort dennoch ergattern.