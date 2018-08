NBA-News: Dwyane Wade schließt Wechsel aus - lässt Karriereende aber noch offen

Dwyane Wade hat sich zu seiner Zukunft in der NBA geäußert und dabei einen Wechsel ausgeschlossen. Ob er jedoch weiterhin für die Miami Heat auflaufen wird, ist unklar.

"Wenn ich in der nächsten Saison noch Basketball spielen werde, dann im Trikot von Miami", sagte Wade gegenüber Tim Reynolds von der Associated Press. Wann diese Entscheidung fallen würde, ließ der 36-Jährige aber offen: "Es gibt kein Zeitlimit für mich."

Damit beendete Wade die Spekulationen, dass er in der kommenden Spielzeit in China auflaufen wird. Angeblich sollen ihm die Zheijang Golden Bulls einen Vertrag unterbreitet haben, der ihm 25 Millionen Dollar in drei Jahren eingebracht hätte.

Seitens der Miami Heat gäbe es keine Probleme, sich auf einen Vertrag zu einigen. Präsident Pat Riley ließ bereits im Juli verlauten, dass er sich freuen würde, Wade noch länger in Florida zu halten.

In der vergangenen Spielzeit absolvierte Wade 46 Spiele für die Cleveland Cavaliers, ehe er zurück zu den Miami Heat getradet wurde, für die er bereits von 2003 bis 2016 aktiv war. In 21 Spielen legte der Finals MVP von 2006 durchschnittlich zwölf Punkte, drei Assists und drei Rebounds in 22 Minuten auf.